Fama | Que no le extrañe a la novia de William Levy si vuelve a las andadas

Que no le extrañe a la nueva novia españolita si William al ratito sigue explorando a otras mujeres en cuestiones amorosas, eso de ser enamorado no es catarro y no se quita y árbol que nace torcido , jamás su rama endereza, es más, no sería nada raro que lo jale la catedral de nuevo a sus brazos, a ver si no vuelve con su mujer, primero porque la va a tener que seguir manteniendo tanto a ella como a sus hijos y va a tener que repartir todo lo que tiene en dos puesto que se casaron cuando no tenían nada y todo lo que tiene lo hizo al lado de Elizabeth.

Y al rato cuando la españolita le pida que quiere tener un hijo con él o quiera cobrarle con bolsas carísimas y viajes lujosos su juventud, William es capaz de volver con Elizabeth Gutierrez porque: -vendi mi loro por no cargarlo- .

Si el guapo actor cubano dejó que se le fuera Ximena Navarrete, que fue Miss Universo, o sea, la mujer más bella del mundo, ¡que no deje a la españolita!

¡No te puedes enfrentar a una familia de esas eternamente, los hombres no piensan ni carburan mientras andan encamados, pero eso es como la calentura, al ratito se les baja y vuelve con su esposa que es guapísima y va a estar guapa hasta los 80 años!

EL MARIDO DE ALTAIR JARABO LE TIENE MANSIONES EN DISTINTOS LADOS DEL MUNDO

Todas las mujeres quieren pescarse un millonario como Frederik García, pero el chiste es que él también se fije en ti como le ocurrió al exdirector de AirBus que se fijó en Altair Jarabo y le tiene mansiones hermosas por todo el mundo, la venera, es millonario y la tiene consentidisima por lo que acabando su novela se la lleva de su mansión que le puso en México a sus mansión que le compró en Francia.

El franco mexicano tiene 2 hijos de su anterior matrimonio pero a sus 53 años quiere darle hijos a Altair de 35 por lo que seguramente congelará sus óvulos porque alguien tiene que heredar el emporio de este gran líder empresarial.

CHIQUIS NO HEREDÓ EL DINERO NI LOS NEGOCIOS DE JENNIE PORQUE LA QUITÓ DEL TESTAMENTO PERO HEREDÓ DE LA REINA DE LA BANDA ALGO MÁS IMPORTANTE: SUS GENES

La “Chiquis” no heredó el dinero ni los negocios de Jennie Rivera quien la quitó de su testamento pero lo que si le heredó a su madre son sus genes porque ha sabido mantenerse y salir adelante en todo, incluyendo en el amor porque su novio el fotógrafo profesional Emilio Sánchez es muy famoso como fotógrafo, tiene su propio dinero, no la busca ni anda detrás de lo que ella por lo que tenga o vaya a tener y por méritos propios lo enamoró y él no la quiere cambiar, porque además sería pecado que alguien quiera cambiar a una luchadora invencible.