Fama / Quiero confesarles mi inseguridad, mi tendencia a la depresión, mi herencia, mis miedos y culpas

Quiero confesarles que yo soy muy insegura, vengo de una familia muy depresiva, por lo que tengo que recordarme todos los días de vibrar en pura alegría y felicidad. Dentro de La casa de los famosos México. Temporada 2 olvidé que el poder lo tengo yo, dentro de mí, y no dependo de mi herencia ni de mis miedos ni de mis culpas. Al sentir mi debilidad me sacaron del juego.

A pesar de haber sido la segunda expulsada de la casa, me siento bendecida por todo el amor que he recibido de mis amigos de la prensa, de mi esposo y mi hija. También por la oportunidad de haber sido una de las 15 personas, entre 130 millones de habitantes en México, que pudo entrar en el programa que ha roto todos los ratings de la historia en la televisión nacional.

Gané sólo por el hecho de entrar, pero tengo que luchar para soltar mi sufrimiento y recordarme que, sólo por hoy, estoy contenta.

Decreta, dentro de ti hay un mago que sabe aplicar la magia del universo

Si te toca leer esto es porque lo escribí para ti e intentaré también convencerme a mí misma diciéndome: “Tengo brillo, tengo energía, no necesito los reflectores de otros, tengo mi propia luz, mis buenas acciones me protegen y puedo ayudar a que el universo cambie para bien. Fingir que esa es mi verdad hasta que se convierta en eso”.

Todos tenemos muchas oportunidades distintas en la vida: elegir un esposo, elegir una escuela para nuestros hijos, pedir trabajo, hablarle por primera vez a una persona que te gusta. Y para todo se necesitan cojones de acero y ovarios de titanio. Por eso les digo a ustedes lo que me digo a mí misma: “El que gana es porque descubre que dentro de él hay un mago que aplica la magia del universo y la atrae a sí mismo”. Ese debe ser nuestro mantra aunque no nos salga mil veces.

Mi error: le regalé mi poder a Adrián Macelo y me debilité

Me digo a mí misma y a quien me lee que tenemos que convencernos de que aquello que decidamos que vamos a hacer, ¡vívelo, disfrútalo, no lo sufras! Tal vez si nos lo repetimos a diario un día medio nos salga. Para eso tenemos que tirar el ego a la basura, el poder que tenemos es sólo para vencer a nuestros propios demonios y ese poder sí es mío y no se lo suelto a nadie. No me engancho ni le doy mi poder a alguien para que me saque de mis casillas ni de mi objetivo… eso me dije, pero solté mi poder y se lo regalé a Adrián Marcelo.

Por eso todos los días tengo que recordarme al despertar que soy yo y nadie más quien tiene el poder para cambiar mi propio destino, que soy lo que pienso y puedo con todo porque la mente es reina y fingiré a diario que soy eso hasta que un día me lo crea y me salga. Es difícil, pero es más difícil vivir como vivo.