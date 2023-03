Fama | Reconstruirse, el gran reto de Pablo Lyle

¿Por qué tanto asombro de todos cuando apareció Pablo Lyle rapado?

Cuando entras a la cárcel como recluso, generalmente te cortan el cabello, además se dijo mucho que Pablo tenía postizos y sin ellos va a descansar su cuero cabelludo y como está muy lindo, sin pelo, llama menos la atención al estar en una prisión de hombres.

Él se ve muy varonil sin cabello, por eso, yo nunca he entendido la razón por la que las mujeres les pidan con tanta insistencia a los hombres que son calvos que tengan pelo, se ven muy hombres sin cabello y ¡para eso hay pelucas de quita y pon!

Pablo Lyle se va a reinventar, va a superar sus tragedias, volverá a aterrizar, a renacer y a reconstruirse desde el disco duro.

63 AÑOS TRABAJÓ “CHABELO” Y GANÓ 215 MILLONES DE PESOS

Xavier López “Chabelo” ha ahorrado después de 63 años de trabajar en televisión, cine, teatro y shows 215 millones de pesos, un dinerito muy bien hecho y ganado de la manera más bonita y honesta. ¿Cuántos protagonistas guapos en un año ni siquiera ganan para tener un futuro hermoso? Él amigo de todos los niños lo que ganó lo consiguió sin ofender, sin hacer chistes groseros, sin besar a las más guapas y por eso aún tiene sus ahorritos, porque no tuvo que gastar ni en ropa ya que siempre usó el mismo short, ni en viejas que conociera en escenas de cama porque él nunca las hizo.

ME ROBÉ DOS BESOS DE EMMANUEL PALOMARES

Lo único que hay que perdonarle a Emmanuel Palomares, quien tiene el protagonista juvenil en la telenovela: “Perdona nuestros pecados” es que tenga tanta belleza… y eso no hay quien se lo perdone porque no solo tiene el cuerpo más hermoso, sino que sabe moverlo con candela y además es muy respetuoso, por lo que jamás me demandará por los dos besos que le robé de su boca de corazón ya que él sabe que no va a pasar a mayores ¡y si pasa a mayores, invítame mi vida! porque ¿a qué horas vas por el pan? A un hombre de esta categoría muchas hasta departamento le ponemos.