Fama | Ricardo Arjona decide operarse por su enfermedad degenerativa de columna

Después de una gira de 159 conciertos Ricardo Arjona quien era un profesor de escuela pública en un barrio de Guatemala y por una extraña coincidencia se hizo famoso, se fue al hospital a operarse de una enfermedad degenerativa que padece en la columna vertebral y que por los dolores solo podía estar de pie en el escenario cuando lo infiltraban.

Después de la operación volverá a los escenarios como lo ha hecho durante los últimos 40 años esperando que sus achaques sean solo un recuerdo del pasado.

Mientras que la mayor de sus tres hijos, Adria, a quien tuvo con la modelo Leslie Torre, irá a acompañar a su padre en la convalecencia de su operación después de cumplir sus compromisos laborales. Ella ya cumplió 29 años y en cuanto termine su participación en una película en Hollywood en la que sale de pareja sentimental del famoso Jared Leto, que se dio a conocer cuando fue el villano del Hombre Araña, se reunirá con el cantante.

A Luis Miguel ya no le interesan las noches de copas locas

A toda capillita le llega su fiestecita y cuando Luis Miguel necesitó tener una mujer de planta, llegó Paloma que anda de arriba para abajo con él, apoyándolo en todo ahora que ya pasaron sus años mozos y es el “señor” Luis Miguel ya no quiere reventón ni noches de copas locas, lo único que quiere es cantar e irse volando con su mujer que lo apapache y lo consienta porque al fin y al cabo “El Sol de México” cuando es Luis Miguel es un hombre común y silvestre.

La combinación letal que terminó en la amputación de la pierna del papá de Britney Spears

Dicen que Jamie Spears, papá de Britney Spears, nunca dejó el alcohol y su adicción aumentó porque no soportó que la ley le quitara el poder absoluto de la vida y el dinero de su hija Britney y su diabetes, su cirrosis y la rabia combinadas hicieron que lo operaran cinco veces hasta que le amputaron la pierna.

Esta historia familiar no es dispareja, es muy pareja y ninguno ha tenido piedad o empatía con el otro. Ojalá su resentimiento no le impida a Britney ver que su padre estaba enfermo y no haga que él sea ahora su víctima y haga que su papá se las pague todas ahora que está enfermo.

Bobby Larios no es el mejor actor, pero trabaja como nadie

Increíble, al ex marido de Niurka, Bobby Larios le va muy bien en Estados Unidos, él ha hecho muchas novelas, maduró muy bien y le va mejor de lo que le va a muchos.

No es un actor consagrado ni es el mejor actor del mundo pero como tantos actores de reparto siempre consigue un papel digno en algo.