Fama | Ricardo “N” merece dos cadenas perpetuas en esta vida

Según la ONU, 2 de cada 3 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia desde los 15 años de edad y aseguran que la violencia contra la mujer es previsible, por lo tanto, prevenible

Lo monstruoso del caso de Ricardo Crespo, ex Garibaldi y ex “Caballeros que cantan” es que el supuesto crimen sexual que cometió en contra de su propia hija desde que ella que tenía 5 añitos tal vez como dice la ONU si fue previsible por lo tanto prevenible, la mamá de la hija de Ricardo Crespo sabía que el ingresó a un centro para curarse de su adicción a la pornografía y eso es un foco rojo para no dejar a una pequeña al lado de ese “enfermo sexual”.

RICARDO “N” NI SIQUIERA USABA PRESERVATIVO PARA VIOLAR A SU HIJA

Si después de las acusaciones de la niña contra su padre el cantante sale libre, corre el peligro de que las feministas de hueso colorado lo maten en la calle, si lo condenan a quedarse en la cárcel los presos lo van a violar pues no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, tan sabía que lo que le hacía a su pequeña hija desde los 5 años es imperdonable quese atrevió a hacerle dos pruebas de embarazo, lo cual quiere decir que ni siquiera usaba preservativo cuando la violaba, o sea tiene todas las agravantes en su contra pues lo hizo con alevosía y ventaja por lo que merece dos cadenas perpetuas en esta vida y que pague otra condena en sus próximas dos reencarnaciones.

Su hija recorrerá un proceso largo y lento en terapia para confiar en un hombre y si decide tener una hija desconfiará de su pareja pensando que puede hacerle lo mismo que le hicieron a ella.

Y si, ¡ya chole con los violadores, abusadores, acosadores y pederastas, ya chole con ellos!

EL AÚN MARIDO DE ISABEL LASCURAIN TIENE COMPLEJO DE JEQUE ARABE

José Manuel Álvarez, marido de Isabel de Pandora cree que es jeque arabe, pretendía casarse con dos mujeres siendo hombre de “segundo cachete” y así se pescó a una chica despampanante, se ve que las exigencias de la mujer se limitan a que el señor tenga pulso y respire, somos la cruz verde, levantamos cadáveres. Isabel tu cantas y encantas, la famosa eres tu y no necesitas a quien no te valora.

LOS BAQUETONES QUE SE CONSIGUIÓ PAULINA RUBIO NO SOLO NO LE DAN, LE QUITAN Y ALGO TIENEN QUE COMER SUS DOS HIJITOS, CUALQUIER TRABAJO HONRADO ES BUENO

Susana Dosamantes tienes razón, cualquier trabajo incluso vender videos con saludos personalizados es honesto y loable y también de ese tamaño fueron los baquetones que se consiguió Pau como padres de sus dos hijos, que no solo no la ayudan con la manutención alimenticia sino que están viendo que le quitan.