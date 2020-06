Fama | Salma Hayek se codea con la reina de Isabel

SALMA HAYEK SE CODEA CON LA REINA DE INGLATERRA





La mexicana Salma Hayek es cuarto lugar de las 50 mujeres más influyentes y poderosas del mundo entero. Entre las cinco primeras de esta lista están cuatro latinas, y Jennifer López, quien ocupa el primer lugar está por encima de la reina Isabel de Inglaterra que es segundo lugar. La tercera es Carolina Herrera y el quinto lugar es la Reina Máxima de Holanda quien nació en Argentina.

Las Latinas triunfando en el mundo, Bravo!!!

JOSÉ JOSÉ Y YO VIVIMOS SIEMPRE COMO MARQUESES

Anel, me invitaste a tu casa y era divina.

“Te acuerdas, vivimos como reyes, José José se quejó toda la vida que le robaba y que gastaba todo su dinero, pero México entero lo recuerda que vivíamos como reyes, tuvimos todas las propiedades que se nos dio la gana y eso cuesta dinero. Luego las vendí, le di la mitad y con la otra mitad vivimos muchos años mis hijos y yo como marqueses, todavía en el Pedregal. Tuvimos una vida preciosa José José y yo, todo cuesta y si costó, para eso es el dinero…y mi hermano Manolo que fue tan vitupereado.”

Pobrecito de tu hermano…

“Nada de pobrecito, es exitoso, trabajador, Manolo fue el manager de México, fue sensacional y ahorita José ya sabe quién soy yo, quien es Manolo, Pepito y Marisol, ya lo sabe y también sabe quién estuvo escupiendo veneno.”

AISLINN DERBEZ DA TOTAL LIBERTAD A KAILANI

Aislinn Derbez dijo de Kailani: “Mi hija con dos años toma sus decisiones, me dice: 'no quiero comer carne' y no hay poder humano que le haga comer carne, yo como a veces pescado y si le ofrezco, lo escupe. Muchas veces no come lo mismo que yo, pero yo la tengo que respetar aunque el nutriólogo siempre la supervisa y dice que está perfecta. También le doy toda la independencia para que ella decida diario la ropa que va a usar y aunque a mí no me parezca muy buena la elección, no le digo nada,” concluyó Aislinn, quien bajó muchísimo de peso debido a su separación de Mauricio Ochman.

NIURKA Y JUAN OSORIO SE ADORAN

Cuántas personas metiches no daban ni dos centavos por la relación entre Juan Osorio y Niurka y sin embargo están juntos como si estuvieran de luna de miel, de picón de ombligo y tomados de la mano. porque Niurka que ya viene de regreso de todo, aprendió a valorar más lo que tenía con Juanito y como pareja o como amigos ambos se adoran por su hijo Emilio, que es hermoso, talentoso y la adoración de los dos.