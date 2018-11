Fama | ¿Se pusieron de moda las obras de teatro de mujeres besándose en la boca?

¿De verdad la fantasía sexual de los hombres es ver a dos mujeres besándose? En la obra Matrimonios vemos y de atrás no sabemos, Betty Monroe tiene escenas candentes de cama con Gaby Carrillo y en otra obra Isabel Martínez La Tarabilla, se besa en la boca con Aída Pierce o acaso ¿de pronto abrieron los clósets y se abalanzo la gente?

Sí te compro que hay a quienes les estimula ver besándose en la boca a Nicole Kidman con la Kurnikova, porque lo erótico vende, pero ¿de verdad ver a La Tarabilla besando en la boca y ensalivar a Aída Pierce, lo cual me parece veladamente porno… tiene mucho público?

Me queda claro que entre el público hay muchos mirones, voyeristas que quisieran que el escenario sea una sex shop y salga hasta lumbre…

¿QUÉ SE FUMÓ TIZOC, ESPOSO DE LA CHUPITOS?

¿Cuántas matas se fumó Tizoc el esposo de Liliana Arriaga La Chupitos? ¿O se fumó el árbol completo para idear con una bruja una historia tan macabra de tratar de matar al primogénito de la comediante con pelos amarrados y veneno?

Yo no creo en la brujería, porque si se pudiera matar con la mente, ¡la mitad de la humanidad estaría muerta! Pero sí creo que La Chupitos debe meter a la cárcel a su esposo y a la bruja que trataron de matar con amarres a su hijo o siquiera demandarlos y después debe hacer un sketch burlándose de ellos y sobretodo, que deje de mantener al sinvergüenza que además se siente muy honorable.

GRETTELL VALDEZ SE COMPRA SU PROPIO ANILLO DE COMPROMISO

Qué buen gusto de Grettell Valdez para elegir su anillo de compromiso, dicen que ella misma se lo compró. ¿Cuál es el problema que ella se consienta? Si puede y quiere comprarse su anillo de compromiso, porque a su guapo novio Suizo Leonel Clerc, que aunque la ama, le dijo: “Yo no te puedo comprar ese anillo de brillantes, difícilmente me mantengo yo y me parece un despilfarro”. Y si a él no le alcanza qué bueno que a ella sí, porque se ven muy enamorados, contentos y guapísimos.

Los tiempos modernos son: “Sí te quiero, sí me gustas, aunque se inviertan los papeles”. Hay que ver hasta donde alcanza el dinero y el guardadito, mientras el que paga manda y es el novio el que tiene que pedir permiso para salir y dar cuentas si le alcanzó el gasto.

Y Grettell es feliz, porque las mujeres nos anclamos rápido con un hombre que es cariñoso, que te demuestra interés, nos encantan los galanes que se dejan cazar como conejitos cariñositos y se dejan acariciar el peluchito.

twitter: @shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: @shanikberman