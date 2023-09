Fama | Se rumora que Julio Urías y su esposa posarán besándose

El beisbolista Julio Urías, quien aparentemente tenía una demanda judicial por testigos que dicen que su mujer tiene marcas de estrangulamiento, no se presentó en la Corte porque su mujer no puso ninguna demanda contra él.

Incluso se rumora que con tal de no perder millones de dólares la pareja planea aparecer besándose y decir que lo que ocurrió fue un simple soplamocos y que fueron los testigos quienes exageraron porque son ellos los que tienen la mente cuadriculada.

La Corte no lo pudo juzgar pero los Dodgers retiraron todos los productos y souvenirs de colección que llevan la imagen de Julio, taparon con mantas todas las imágenes donde él sale y en el estadio de los Dodgers el artista Jonas Never pintó en el mural sobre la imagen de Julio Urías a otro jugador borrándolo del estadio, mientras las ligas de beisbol en México ya también se pronunciaron y dijeron que no lo contratarán.

Hasta Taylor Swift es fan de Shakira

Taylor Swift bailó en el show de Shakira como fan de ella y se le caían los ovarios de la emoción, porque nadie se mueve como la cantante colombiana. Mientras, Piqué sigue haciéndole el pase del desdén a la madre de sus hijos gritando que él es un toro y con él nadie puede y besando en cada esquina a Clara Chía, hasta que se aburra de ella y que se dé cuenta que cambió a una Diosa por una “chancluda cualquiera”.

¿Para qué quiere Myrka congraciarse con Luis Miguel?

¿A qué se mete Myrka de Llanos desmintiendo a Aracely Arámbula y afirmando que Luis Miguel muere por ver a sus hijos y los idolatra?

La verdad es que lo de Myrka es un asunto personal entre mujeres, ella se quiere desquitar de Aracely, le quedó el enojo cuando Arámbula se lo bajó y no lo ha superado porque le pego durísimo. Salvo eso, ¿qué sabe Myrka lo que viven los hijos de Aracely?

Como decía la secretaría de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright: “Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que son malas con otras mujeres”.

Aracely se ha callado toda la vida de lo que Luis Miguel les hace a sus hijos, es la primera vez que habla y dijo apenas un por ciento de lo que realmente vive con sus hijos.

Myrka debería acordarse que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios… una cosa es ser una dama y no hablar de más como es el caso de Mariana Yazbek e Isabella Camil y otra cosa es hablar de algo que no tienes idea y nadie te lo va a agradecer. Luis Miguel menos que nadie.

La bella chica del clima no conquistó al coach, como Martha Higareda

Yanet, ex chica del clima del programa Hoy, dejó de vivir en México pensando que lograría conquistar el corazoncito, el NIP de sus tarjetas y las llaves del castillo de Lewis Howes, coach deportivo que vive de dar conferencias por el mundo sobre cómo tener confianza en ti mismo.

Y a pesar de que Yanet tiene las pompas más grandes y famosas, con millones de followers que se alborotan mirándolas, no se lo pescó. Lewis en cambio le propuso matrimonio a la actriz Martha Higareda, quien además de ser encantadora e incansable, ha hecho películas muy exitosas… Disfruta e invítame a tu boda querida Martha Higareda.