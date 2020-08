Fama | Seguro Nodal le da clases a Belinda, ¡no es el modelo es el kilometraje

Nodal a diferencia de Lupillo no se va a tatuar ni el nombre, ni el apellido, ni la imagen de Belinda pero en esta pandemia de soledades brutales que ese “dulcesito” se la coma a besos, es porque ella supo aprovechar muy bien el Covid-19 estrenando novio que la apapache hasta que la haga ver fuegos artificiales.

Precisamente me sorprende que cuando hablan de la diferencia de edades entre Belinda que tiene 30 y Christian Nodal su novio que tiene 2,1 lo dicen como si ella tuviera 80 y él 16, cuando le lleva sólo 9 años. Belinda es un monumento a la belleza, no salió de un basurero, canta divino y además en Christian ya no es el modelo, ¡es el kilometraje! De pronto él acaba dándole unas buenas clasecitas a ella .

De lo que si estoy segura es que sí les va a durar el amor porque en tiempos de guerra o de Covid-19 tienes que agarrarte a algo real y sólido y qué mejor que el amor ¡o te afianzas a él o te hundes!





Horacio Pancheri y Marimar Vega dejan al descubierto su amor





Lo que padecen los artistas desde hace seis meses es algo que los famosos no conocían, porque hasta los actores de “medio pelo” se conseguían un anuncio de comida para perros, o un papel en el rodaje de una película en Guatemala o el doblaje de la voz de un bebé en Colombia, pero ahora la vida se les volvió como el mundo del revés, no hay nada de trabajo ni nada que hacer y como están acostumbrados a pisar escenarios entonces se pusieron a sacarse fotos sin ropa dándose besos, presumiendo sus romances, algo que siempre intentaban ocultar ahora no saben cómo sacarlo a relucir.

Lo primero que hicieron fue arreglar su closet, después se encerraron a comer y después ya no supieron que hacer y se pusieron a grabar videos porque ahora todo mundo tiene un video.

Y si antes tenían vidas privadas ocultas y secretas, ahora que se encerraron, en algo se tienen que entretener, sobre todo en estos tiempos tan raros, ahora suben fotos como lo hacen abiertamente Horacio Pancheri y Marimar Vega que siempre callaron cuando les preguntaban sobre su romance y actualmente lo presumen.

Hablando de estrellas espectaculares, Camila Sodi cada día está más linda, sale caminando en la playa con los dos hijos que tiene con Diego Luna y su hijo varón si está muy bien alimentadito… y si un niño está con un poquito de sobrepeso es porque está comiendo comida chatarra. Si ella se cuida lo primero es cuidar que tus hijos coman frutas y verduras y hagan ejercicio como lo hacen sus papás.