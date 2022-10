Fama | Sergio Mayer Mori lanza su disco con bombo y platillo

En medio del circo y del escándalo, qué mejor momento para el guapísimo y controversial Sergio Mayer Mori, quien aprovechando que la publicidad está fuerte, lanza hoy viernes 14 de octubre su primer sencillo, Acalanto de su álbum We Are One, que por cierto canta muy bonito y el chamaco está en su momento de más fama, no por las razones ideales pero diario lo sacan en los medios. En tres días a todo el mundo se le va a olvidar que Natalia Subtil a diario exige algo para la hija que tuvo con él y nadie se va a condoler de ellas, ya nada más le va a quedar la súper fama a Mayer Mori que tiene belleza, padres hermosos y súper famosos y está ahorita en boca de todo el mundo.

A Alfredo Adame se lo acaban a pedazos física y emocionalmente

Jamás en la vida nos hubiéramos imaginado que a Alfredo Adame se lo iban a acabar a pedazos, golpeado físicamente y emocionalmente. Por lo visto, si no aprendemos por las buenas con consejos y razonamientos, aprendemos a trancazos y si alejas con virulencia a las mujeres que te amaron y a tus hijos que son tu sangre, acabas como Alfredo que lo dejaron solo, nadie lo acompañó salvo su hija a quien le puso sus propiedades y negocios a su nombre.

Que Piqué se hinque y rece

El desvergonzado y bobo de Gerard Piqué ya metió a la casa en la que crecieron sus hijos a su amante-secretaria. Es increíble la desproporción de la frialdad y el cinismo del futbolista pero con esta gota ya se pasó y derrama el vaso y Shakira no se va a quedar tan tranquila, que Piqué se quede sentado esperando porque la venganza es un platillo que se come frío, que se arrodille y rece que esto no se va a quedar así.

La secretaria podrá tener 23 años y a su lado seguro el defensa se sentirá el rey, cosa que no pudo sentirse nunca con Shakira pero por más que su asistente sea jovencita nunca será Shakira que sigue guapísima, es triunfadora y poderosa y puede tener al que quiera.

Stephanie Salas se llevó el Premio Mayor

Stephanie Salas ya confirmó que está viviendo un romance de cuento de hadas con el súper partido de Humberto Zurita, ¡ya le tocaba un hombre guapetón, con tanta personalidad, en plenitud porque a Zurita no le duele nada!

El único “pero” que le vemos a Humberto es que está muy mal repartido porque a nosotras no nos lo han repartido, Stephanie se llevó el Premio mayor de la Lotería y a las demás ni los cachitos nos tocaron.