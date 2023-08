Fama | ¿Sergio Mayer piensa que su estrategia le hará ganar votos en la política?

Quién sabe por qué Sergio Mayer siente que todos en La casa de los famosos México tienen que consultarle todo, incluso siente que es la obligación del team infierno pedirle permiso para nominarlo. Si está tan indignado, ¿por qué no le reclama a la ruleta, que es la que decidió, o a los planetas que chocaron?

Además, resulta inverosímil armar panchos cuando sólo uno de los cinco va a ganar el premio de cuatro millones de pesos y ninguno lo va a repartir.

En La casa de los famosos viven como ostras

Todo en La casa de los famosos México apunta que a Wendy la llevaron casi cargada hasta la final, ella es la que mueve el pandero, los demás bailaron alrededor de ella, quien ya le dijo a Nicola que le repartirá parte de su premio, no aclaró si le va a dar para comprarse un ticket del metro o si le va a regalar un coche, pero lo que sí es cierto es que estos últimos días los habitantes de la casa de los famosos parecen ostras aburridas, ¡pero estas ostras no hacen perlas!

Pei Garza dice que si le pagan bien, se quita la playera

Pei Garza, tú siempre te vistes de cuero, ¿acaso andas en moto?, le pregunté al conductor de radio más guapo de grupo Fórmula

Me gusta usar ropa de cuerpo por el look, pero me chocan las motos, las tengo prohibidísimas, no me subo a una moto pero ni de broma, aseguró el influencer.

Pei aclaró si saldría como Cristian Castro, sin playera y enseñando la panza: “Depende de cuánto me van a pagar, gratis y por amor al arte no, lo haría si hay billete de por medio”.

En only fans pagan, le comento. Pero él asegura: “No te vengo manejando only fans, a pesar de que hay famosos que me dicen que ganan hasta 500 mil pesos en esa plataforma pero se me hace que ahí hay gato encerrado”.

En octubre será el juicio contra Ricky Martin

A Ricky Martin lo conocen las piedras y los muros, tanto así que una de las canciones que mandaron al espacio por si encuentran humanos en otro planeta es la que canta Ricky Martin.

Por eso resulta raro que en Puerto Rico le pidan hacerse estudios sicológicos por solicitud de su sobrino, que parece alacrán pegado en el cuello de su tío y Ricky tendrá que declarar en octubre mientras que su sobrino Dennis Sánchez lo hará en noviembre, a pesar que hasta el día de hoy nadie nunca ha dicho que el cantante ha tenido conductas degenerada o depravadas. Ojalá analicen la discapacidad del sobrino mitómano que ya se pasó de tueste tratando de obtener a la mala la fama y el dinero del tío.