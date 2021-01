Fama | Si ya conocen a Alejandra Guzmán ¿para qué la invitan a la fiesta? 

Por Shanik Berman

¿Sería interesante entender por qué a pesar de la conducta inaceptable de Alejandra Guzmán en su trabajo siempre la vuelven a invitar?

Claro que los que creen que la van a regenerar no tienen a quien ponerle queja cuando ellos mismos la invitaron y es que no basta con tener buenas intenciones porque genio y figura hasta la sepultura y Alejandra no valoró los dones que le regaló la vida: belleza, talento, voz, carisma, dinero, nombre familiar… tenía todo para ser feliz, pero ella agarró todos esos tesoros y los despreció.

Qué pena que Amazon Prime invita a la Guzmán a grabar un capítulo de una serie y se emborracha tres días y con prepotencia destroza el cuarto de hotel y cachetea al productor pues cree que puede insultar a quien ella quiera.

Obvio después de cada arranque de locura violenta Alejandra se trepa al púlpito a predicar y jura que ya cambió, mientras tanto de puro chupe de la cantante durante varios días los de Amazon pagaron una cuenta de 50 mil pesos, cuenta que no incluye los destrozos ni las cachetadas. Se meten a redentores y salen crucificados.

Lo que son las cosas, siguen invitando a la grosera de la Guzmán y encima de pagarle chupe y destrozos le pagan sus actuaciones mientras que Benito Castro dice que tiene para comer gracias a que El Costeño y Albertano le compran el super… Moraleja: como él si es decente, no hace escándalos y no es un pelafustán pues no lo contratan, y como no tiene sueldo por no ser escandaloso ¡se está muriendo de hambre!





Si revive Cantinflas y ve el desprecio con el que tratan su patrimonio, ¡se vuelve a morir!





Es criminal que alguien de la talla de Mario Moreno Cantinflas, el comediante mexicano más internacional de la historia de México, quien tuvo una carrera exitosa de tantos años en la cima del mundo, haya dejado cuadros de Frida Kahlo, Diego Rivera, mansiones y todo tipo de tesoros que hoy terminan en la basura. Él pudo adquirir todo esto con su trabajo fenomenal y el esfuerzo de toda una vida.

El ingenioso cómico jamás se podría haber imaginado el desprecio con el que han tratado su herencia empezando por su hacienda abandonada llamada El detalle en San Luis Potosí donde usan sus cuadros de Frida Kahlo de charola, así como su casa en Acapulco a la orilla del mar, en la que la escultura de Cantinflas mira al horizonte. Tiene seis recámaras, cuatro baños y espacio para 15 automóviles pero no hay quien pague el adeudo millonario de luz, agua y predial desde hace 20 años. Si revive Cantinflas y ve lo que han hecho de su patrimonio se vuelve a morir!