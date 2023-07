Fama | Siempre ya no se casa Kimberly “la más preciosa”

De arrepentidos está lleno el infierno. El cirujano Oscar Barajas dejó plantada antes de llegar al altar a Kimberly “la más preciosa”, íntima de Wendy de La casa de los famosos. Comprometidos, con los arreglos para el casamiento, el médico se curó en salud y sacó un comunicado rompiendo el compromiso. Ahora las trans padecen lo mismo que tantas mujeres y no se siente lindo, dan ganas de matar y comer del muerto pero Kimberly seguirá luchando por su príncipe azul.

Trataron de robar los diamantes de los dientes de Peso Pluma

Peso pluma, en vez de tener su dinerito en la caja fuerte como casi todos los seres humanos, ¡él trae parte de su fortuna dentro de su boca!

Lo más delicado es que cada que abre la boca, que es a toda hora y además canta con la boca abierta, exhibe los diamantes carísimos que se incrustó en los dientes.

¡Qué peligro! A como está la situación mundial en la que cada vez hay más pobreza, ¡cualquiera le mete la mano en las boca para sacarle los diamantes y dejarlo chimuelo! Es más, dicen que en su último concierto lo intentaron.

Y con lo que duelen los dientes, dejar que te incrusten diamantes, eso sí es ser masoquista, o tal vez Peso Pluma es demasiado valiente.

Lo que le pasó a Enrique Guzmán ocurre hasta en las mejores familias

¿A cuántos reyes no les metieron “golazos” diciéndoles que eran sus hijos cuando no era verdad?

Luis Enrique Guzmán se hizo prueba de ADN y su bebé no es su hijo, lo cual ocurre hasta en las mejores familias, ya no hay razas puras, las razas están muy mezcladas. Por eso existe la expresión: “ajonjolí de todos los moles”, porque están hechos de todos los chiles.

La respuesta de Mayela fue denunciar a Luis Enrique por hacer la prueba ilegal de ADN a un menor. ¿Te das cuenta lo que termina peleando?

Le mantuvo al niño desde que nació, quiere demandar porque le hizo la prueba sin su consentimiento, limosnera y con garrote, después de mentirle y haberlo engañado, después del sapo que les hizo tragar a toda la familia, viene a reclamar.

Con toda la razón el hijo de Silvia Pinal dijo “yo ya no pago nada del nene porque no es mío”, y se acabó el pleito, al niño no le van a poner la herencia a sus pies. A Luis Enrique le hicieron lo mismo que a don Chente y no se vale agarrar a un hombre por las malas y con mentiras aunque toda la vida, las mujeres se han pescado a hombres embarazándose. Por eso en la prehistoria los padres mantenían vírgenes a sus hijas para venderlas mejor.