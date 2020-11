¿Qué opinas Sofía que Poncho de Nigris le dejó de hablar a su mami, doña “Ponchita” pues dice que él se aleja de la gente toxica se

llame mi mamá o quien sea, que opinas tu Sofi

“Desconozco cómo ha sido la relación de inicio ni se que heridas existen entre Poncho y su mamá, pero las relaciones interfamiliares

son muy difíciles, hoy tengo una relación maravillosa con mi mami pero con mi hermana me dejé de hablar como 3 años desde que cumplí 15 hasta los 18 años y con mi mamá me deje de hablar también un pleito cuando mis papás se separaron porque me sentí como

un peón, me utilizaban de arma entre ellos por eso no juzgo pues desconozco que vivieron”

¿Sofi y tu ya perdonaste a tu mamá y a tu papá

“El divorcio para mi cuando se separaron fue una bendición porque aunque gracias a Dios mis papás nunca tuvieron una relación mala

entre ellos nunca estuvieron enamorados y ahora agradezco que fueron mis maestros y aprendí lo que no se debe hacer y gracias a eso tengo una relación tan linda con Eduardo.”

¿Qué aprendiste que no se debe hacer en una relación Sofia?

“Para empezar no te casas si no estás enamorada, mis 2 papis se casaron porque les agarraron las prisas: -Ya estamos grandes, hay

que casarnos-. Yo nunca tuve prisa de casarme me aseguré de casarme con alguien que sabe discutir a quien le puedo contar todo lo que me pasa por la cabeza y con alquien que esté conmigo pase lo que pase y a quien yo admiro porque si ves para abajo a tu

pareja no desprecias y yo babeo por Edu, me parece el hombre más fregón que conozco”





¿Quien mantiene la casa?

Eduardo dijo: “Yo no creo en relaciones de pareja paternales, en las que el hombre es el proveedor y por eso toma las decisiones, aquí

los dos trabajamos, los dos proveemos y todo es equitativo.”

Sofía añadió: “Soy una mujer de 28 años en un país donde la mujer no gana lo que el hombre y juntos, porque Eduardo es muy solidario,

luchamos por derribar esas barreras en la empresa donde estamos además que evidentemente a Eduardo le va mucho mejor hoy a sus 51 años que cuando él tenía 28 pero los dos aportamos para la casa, para los viajes, para el super, para la familia cada quien desde

su trinchera pero como pareja y familia, desafortunadamente los sueldos de las mujeres aunque aportemos el mismo número de horas de trabajo no es equitativo con el de los hombres” concluyó Sofia Rivera Torres quien sale con Eduardo Videgaray a las 11:15 todas

la noches por Imagen Televisión en el programa "Qué importa".