Fama | Talina Fernández ha sido espléndida con su familia

Bien dice el sabio dicho: “A los hijos no les des pescado, enséñales a pescar”. Y Talina Fernández se gastó su fortuna en hijos, nietos y en demandas del Pirru, no pensó en sí misma, fue demasiado generosa y cuando eres tan espléndido y das a manos llenas ni les resuelves la vida y llega un momento en el que te pasa como a Merle Uribe que su hijo casi la corre de su propia casa.

Una cosa es darle a un hijo un regalo otra es resolverles la vida; si te sacas de la boca lo que te estás comiendo y no les enseñas a ser agradecidos, te pasa lo que a Talina, que encima que no tiene trabajo, tiene que aparecer en la tele vendiendo la vajilla y su casa y cuando le paguen lo va a despilfarrar otra vez en su familia porque siente que es su obligación de madre darles, y cuidadito con lo que gaste porque le dirán “ese dinero me toca a mí”, y al rato la van a despojar de sus cosas y ella va a vivir a la cuarta pregunta.

Tiene que llegar un momento en que si los hijos no te dan que por lo menos que no te quiten.

El remedio de Ángela Aguilar

Lástima que Ángela Aguilar que es el dulce que todo mundo quisiera probar, no se puede comer a sí misma cuando se le baja la presión y necesita bebidas con azúcar.

Ahora que explicó que para subir su presión toma refresco, ¡todas las refresqueras van a pelear para que se tome el de ellos y van a pagarle lo que quiera porque con ese porte lo que ella vende, se lo compran!

La enseñanza que nos deja Ninel Conde

La esperanza es más fuerte que la experiencia. Todas las mujeres esperamos imposibles, que el nuevo galán sea mejor que el anterior que tuvimos. Ninel Conde no es la excepción.

Según los paparazzis que cubrieron todas las entradas y salidas del hotel de cinco estrellas al que entró con el galán, ¡no salió en toda la noche! Yo me imagino que no salió por estas dos razones:

1:¿Quién sale con el frío de la madrugada a la calle estando en un hotel hermoso?

2: ¿A qué sales toda despeinada y despelucada para que te tomen fotos?

Ninel Conde no le hace caso a la bola de envidiosos que le dan disque “sabios consejos” y cuando su galán y ella se harten de comer en restaurantes gourmets, ¡se comen a sí mismos a mordiditas!

El bullying a Lucerito

Es aterrador que en estos momentos de tanta violencia contra las mujeres, agredan en redes a la hija de Lucero, culpándola por no ser la calca física de su mamá. Es una desgracia que te maltraten por no ser tan hermosa como tus papás y es de muy mala leche humillar a una menor de edad por la sola razón que no tiene la figura ni la cinturita de su mamá.