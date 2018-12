Fama | Thalía

Thalía le dice a Claudia Lizaldi porqué ella si es feliz en su matrimonio, pero que haría en caso de que no lo fuera y terminara con Tommy Motola, como Claudia terminó con su marido.

Cuando le preguntaron a Thalía qué consejo le daría a Claudia Lizaldi para ser feliz como ella lo es con Tommy Motola desde hace 18 años, ThalÍa respondió: “Yo le diría a Claudia Lizaldi y a todas las mujeres, que mi éxito en el amor es que soy realmente yo misma, y amo a mi marido como es y él a mi igual, él no me ama porque use zapatos y relojes de marcas, o porque me arregle o no, a él eso no le interesa y si no fuera feliz, mi mamá siempre me dijo que agarre mis maletas y me vaya”.

La mexicana recordó los consejos que en su momento le dio su madre Yolanda.

“Me enseñó la parte de que en la vida todo es posible. Si no te está yendo bien aquí, en este lugar, empaca tus maletas y vete al mundo, el mundo es gigantesco. Vete a todos lados y en todos podrás empezar de cero”, concluyó.

MIENTRAS GERALDINE Y GABRIEL LIGAN, CADA UNO POR SU LADO... ¿LAS HIJAS?

¿Y las hijas ni con melón ni con Sandía? Benditas las abuelitas y las nanas de los niños cuyos papás se divorcian, Geraldine Bazan viviendo el amor en la playa con Santiago Ramundo y Gabriel Soto conquistando a Irina Baeva, y como cuando estamos ligando tenemos que actuar de guapas y guapos, los niños no escogen a donde los mandan, todo el mundo te da órdenes y hay algo que no se compra en las farmacias que es la confianza en ti mismo y la estabilidad emocional, eso como no lo venden, no se lo puedes comprar a tus hijos y como infancia es destino, a lo mejor los niños que viven esas situaciones para llenar el vacío o comen mucho, o no comen nada, o viven romances infernales, pero ¡que viva el amor!

CADA MUJER PIENSA: YO SI LE VOY A ARREGLAR LA VIDA A ALFREDO ADAME

Y hablando de hijos, ¿si Alfredo Adame es el padre más amoroso por qué su hijo no quiere parecerse a él?

Por su parte, Diana Golden exige que le pidan a Alfredo un certificado de salud mental, pues según ella, él sigue obsesionado de amor por ella….. De ese tamaño son las lindezas “normales” que se dicen los enamorados cuando se pelean: La tienes de este tamañito o Prostituta, narcotraficante.

Pero como dice Alfredo Adame con toda la razón: “Yo genio y figura hasta la sepultura, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan a sus fiestas? Nadie va a cambiar, pero cada mujer que encuentre Alfredo va a decir: “Yo si le voy a arreglar la vida a Adame.”

Primero lo buscan hasta que lo encuentran, se lo ligan a fuerza, se le meten en su casa y luego lo balconean, se quejan de él y le dicen hasta de lo que se va a morir, ¿quién las entiende?

twitter:@shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: @shanikberman