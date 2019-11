Fama | Vidente asegura: Luis Miguel saló a Araceli Arámbula en el amor

Aunque Araceli Arámbula dice que tiene novio y afirma: “En el amor estoy súper aunque nunca me ven con nadie”, la vidente conocida como La Güera de las estrellas asegura: “Luis Miguel saló a Araceli en el amor y como ha negado a los novios que sí tuvo, ahora que quiere tener pareja, el amor se le va a negar, pues andará con un hombre millonario que la va a dejar”, advierte la tarotista.

CUANDO ME SECUESTRARON ME GOLPEARON TANTO QUE ME TATUÉ PARA TAPAR LAS CICATRICES : YERED LICONA

¿Subes fotos tuyas en las redes con poca ropa, ¿tus hijas también lo hacen?

No, ellas saben diferenciar mi trabajo, en la casa soy Yered, en el medio artístico soy la Wanders Lover.

¿El Borrego no te gusta de novio, ahora que está soltero?.

No, con amigos de Radamés no me podría meter nunca.

¿Tú tomas alcohol?

Sí, tomo socialmente pero soy muy intensa, no me dejo de nada y por eso con Radamés, si él discute, yo discuto más, alzo la voz, a diferencia de con el papá de Grecia, que es muy calmado y nunca llegamos a pegarnos.

¿Algún hombre te ha pegado aparte de Radamés?

En el secuestro hace seis años me golpearon tanto que me empecé a tatuar para tapar las cicatrices que me hicieron, me tatué una calavera con mi cara muerta pues morí y volví a nacer.

¿Tus relaciones amorosas en general acaban con golpes?

No para nada, de hecho no justifico a Radamés pero sí tiene mucho que ver que tomaba mucho alcohol y que yo también soy muy agresiva, no me dejé y seguía gritando, pero trabajo con Radamés y en el escenario nos va muy bien, la gente nos apoya y es el mejor padre del mundo, concluyó la encantadora Wanders Lover.





GABY SPANIC AMENAZA CON COBRARNOS POR UTILIZAR SU ROSTRO MÁS QUE NINGÚN OTRO EN TELEVISIÓN

Gaby Spanic nos mandó a través de Laura Zapata este mensaje amenazándonos a los periodista de espectáculos:

“Quiero dejarles bien claro que estoy mejor que nunca, leyendo los libros que vengo trabajando, que no estoy loca, ni triste, ni embrujada, pero estoy pensando seriamente en cobrar regalías a los periodistas que a costa de mi buen nombre e imagen, consiguen rating diciendo mentiras y abusivamente utilizan mi rostro que aún conservo hermoso gústeles o no, para rellenar sus notas faranduleras. ¡Creo que soy la actriz que más sale en la televisión todos los días!”

Eso dijo la Spanic y esto digo yo:

¿Cómo le hace la Spanic para escribir libros y tener una zaga de ellos cuando no sabe redactar un comunicado?

No creo que Gaby sea la actriz que mas sale en la tele, por el contrario creo que nos mandó este recado para que la mencionemos y ¡lo logró!