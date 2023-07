Fama | William Levy es un muñeco espléndido

William Levy no tiene por qué terminar con Elizabeth Gutiérrez, nada más se llevó a Samadhi Zendejas a un hotel, no hizo el amor con ella en el lobby, tampoco es tan grave. Esa es su receta para nunca aburrirse del matrimonio, aprovecha sus protagónicos y a sus compañeras de novela para darse unas vacacioncitas y no necesita romper su matrimonio, tiene un romance fugaz, se acaba la novela y vuelve a su hogar. Otros por ser fieles se divorcian por no echar ninguna canita al aire.

Samadhi salió del hotel estrenando bolsa de Dolce & Gabbana, ¡el muñeco además es espléndido! Y es tan guapo que las mujeres deberíamos pagarle a él, él no tendría que regalar nada pero aparte de ser semental es un caballero.

NI PIQUÉ LE REGALA BOLSAS DE MARCA A CLARA CHÍA

Ni Gerard Pique es así, Clara Chia no sale con bolsas de marca, a Piqué sólo le alcanzó para comprarle un vestido de rebaja de la temporada pasada.

Shakira se compra lo que le da la gana, se pone un vestido Versace de pijama si eso es lo que ella quiere. Esa es la diferencia de ser una estrella internacional o sólo ser la amante que espera a que le hagan el favor de comprarle unas garritas.

TENOCH HUERTA ¿DE VÍCTIMA A VICTIMARIO?

Tenoch siempre habla de discriminación, todo lo remite a su color de piel, esa es su cantaleta, ahora se la están aplicando de otra manera y lo acusan por algo más grave, las acusaciones en su contra son por abuso contra la mujer, porque las mujeres se oponen a ser propiedad de los hombres y ya no permiten que las usen y las tiren, son cosas graves que le han escarbado y le han sacado a la luz, acusaciones que ya no le permiten seguir haciéndose la víctima, le había funcionado muy bien decir: Todo mundo me maltrata y me discrimina.

Por lo pronto, su ejército del Poder Prieto, con gente picuda de las que él se rodeó para dictar cátedra y pontificar sobre la discriminación, no se ha pronunciado ni lo ha defendido.

NAOMI CAMPBELL, LA NUEVA ESPERANZA PARA MUJERES DE CUARENTA

Gracias a la modelo de ébano, Naomi Campbel, las mujeres de 40 años de edad que quieren ser mamás en un futuro saben que les quedan 13 años hábiles para embarazarse pensando: ”Si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder también?”

Naomi tuvo a su primera hija a los 50, hace tres años y al convertirse ahora en madre de un varón a sus 53 años se convierte en una esperanza para las mujeres maduras.

Claro que si se le dificulta ser madre cuando sus bebés lleguen a la edad de la punzada y ella cumpla casi 70, lo arregla todo con nanas, mansiones, su fama, y fortuna para gastar en terapias y psiquiatras.

Como dicen, problema que se arregla con dinero ¡no es problema!