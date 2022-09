Fama | Ya le tocaba un novio con zapatos a Aislinn Derbez

Aislinn Derbéz se pescó millonario y hasta tres años menor que ella. Que bueno porque la hija de Eugenio está en edad de merecer, es una belleza por donde la veas y ¡¡¡¡ya le tocaba un novio con zapatos!!!!!

ZURITA Y STEPHANIE SALAS SÍ SON NOVIOS, POR FIN DEJARÁN DE PREGUNTARLE SOBRE EL FANTASMA DE LUIS MIGUEL

Sylvia Pasquel confirmó que Stephanie Salas anda con Humberto Zurita y que a ella no le desagrada como yerno.

Lo cierto es que Humberto Zurita es un hombre de convicción y muy comprometido, él no anda jugando y Stephanie es muy mona, tiene lo suyo y por fin van a dejar de preguntarle sobre el fantasma que la persigue desde que tiene 19 años, de Luis Miguel.

A Stephanie le faltan muchas cosas por vivir y Humberto es serio y respetuoso, el más guapo y con más personalidad de cualquier actor de su generación y aunque nunca se nos habría ocurrido juntarlos a los dos, es una sorpresa muy grata que se amen con madurez emocional. Los dos son colmilludos, “chuchas cuereras”, y ojalá su romance sea bien tórrido porque no creo que quieran llevar una relación de manita sudada. Él ya fue a la fiesta de 92 años de Silvia Pinal para acompañarla en familia, ya viajaron con los hijos de ambos para celebrar en Valle de Guadalupe el cumpleaños de Zurita… ella es la horma del zapato de él.

NIURKA Y JUAN VIDAL SE CASARÁN EN LOS “CENOTES” CON LOS “SENOTES” AL AIRE Y LA NATURALEZA COMO TESTIGO DE SU AMOR

Niurka y Juan Vidal se casarán en los “Cenotes”, con los “senotes” al aire. Ella quiere una ceremonia sin bombo ni platillo, quiere que todo sea al natural, van a desnudar su pasión con todo al aire.

La diferencia entre Niurka y otras mujeres es que ella vive lo que le toca sin esperar lo que no le pueden dar. Por eso ella siempre tiene pareja, sabe que no existe el príncipe azul y eso tampoco la atormenta.

¿SHAKIRA ES CODA?

Ella gana 1 millón de euros por concierto, sin embargo se arriesga a pisar la cárcel al no pagar impuestos en España, que equivalen a 14 días de sus conciertos. Shakira ve la procesión y no se hinca: cuando el Rey Juan Carlos se auto desterró para no ser apresado y encerraron al cuñado del Rey Felipe… Sin embargo, parece que la cantante colombiana piensa que ella sí es intocable y no la van a condenar.

Shakira no seas avara, paga impuestos, no pierdas lo más por lo menos, tu libertad por dinero.

NI EL PÁNICO DE ENTRAR A LA CÁRCEL LE QUITA LA PRECISIÓN EN YOGA SEXUAL A ALEC BALDWIN

Ni estar a punto de entrar a la cárcel por homicido, al disparar y asesinar fuera de escena a una directora de fotografía, le quita la fertilidad ni la potencia a Alec Baldwin, quien practica tantra yoga, que es la yoga del sexo y de la procreación, porque ya tiene siete hijos con su esposa, con la que se casó hace 10 años.