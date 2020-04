Fama | Yadhira Carrillo: "No he visto a Lety Calderón pero estaré para lo que ella y su familia necesiten"

Yadhira Carrillo, ¿Si ves a Lety Calderón, ex de tu marido, en la calle la saludas?

“Nunca la he visto pero por supuesto, toda mi vida estaré ahí con mucho amor para lo que ella necesite, siempre seré la primera en estar para ella o para su familia en lo que ella quiera.”

¿Pese a que en algún momento dijo cosas dolorosas?

“El amor lo cura todo, no guardo resentimiento, a lo mejor estaba pasando por un momento de dolor, yo la respeto la admiro y estaré para ella cuando me necesite al igual que ppapra sus hijos que son preciosos porque así son sus padres.”

ahora mas que nunca confías en tu marido Juan Collado y sabes que no te fue infiel…

“Nunca me fue infiel ni lo será, siempre me respetó mucho, para Juan el matrimonio es un sacramento y me dice: -tu eres lo que mas amo-.Los dos estamos muy enamorados, a mi me enamoró que es muy respetuoso, siempre habla cosas buenas de sus parejas anteriores, es un caballero que no dice una mala palabra de nadie y yo con él fui yo y punto, no usé ninguna táctica, todo fluyó y esta prueba nos ha acercado mas que nunca yo lo amo con el alma igual que él a mi.”

¿Me recuerdo que Juan era el hombre mas pulcro del mundo, no debe ser fácil entre todos los problemas del coronavirus y otros alguien que estaba tan acostumbrado a la limpieza estar en la cárcel?

“Juan siempre ha sido y sigue siendo dentro de las posibilidades que tiene en la cárcel ordenadísimo, limpísimo, claro que no es fácil por ninguna de las razones sobretodo que cuando vivíamos en nuestra casa se bañaba 3 veces al día y 3 veces al día se cambiaba de ropa porque todas sus cosas y su vida eran perfectas.”

¿Juan Collado era muy consentidor con los hijos de Lety antes de estar en prisión?

“Es un rey, un santo, muy educado, muy amoroso con Luciano y Carlo y con todos sus hijos para quienes siempre ha vivido.”

UN PADRE CON UN HIJO CON SÍNDROME DOWN RECIBE MUCHA LUZ, TRAEN UNA CARGA DE AMOR EXTRA

¿ Juan te dijo alguna vez si le duele que su hijo tenga síndrome down?

“Luciano y Carlo son muy amorosos y son el regalo mas grande que Dios le dió a su papá y a su mamá, son extraordinarios y se protegen mucho el uno al otro. Los padres con hijos con síndrome down reciben mucha luz porque traen una carga extra de amor y cariño.”

¿Pero sufren por sus hijos?

“Pues no deberían ya que son niños felices con grandes capacidades.”

¿Juan quiere que su hijo mayor, Luciano, se case?

“El quiere lo que haga feliz a todos sus hijos pues está lleno de amor y de luz gracias a ellos.”Concluyó la bella Yadhira Carrillo.