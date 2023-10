Fama | Yolanda Andrade ha tenido muy buenos gustos y nada de malos ratos

Yolanda Andrade, ¿volverías con Verónica? le preguntó Montserrat Oliver. “No”. ¿Volverías conmigo? “Tampoco”.

Y Lorena Meritano dijo que cuando eran jovencitas Yolanda Andrade y ella tuvieron qué ver. “No la voy a negar, lo que tuvimos fue hermoso y sería el colmo de mi parte negarlo”.

Es decir que Yolanda ha tenido muy buenos gustos y nada de malos ratos. Es tan linda, amorosa, amable y sencilla que todos quieren ser amigos de Yolanda Andrade y en este momento que se siente tan mal, bajó seis kilos y se ve muy triste, quiero decir que Yolanda necesita el cariño de todos nosotros, una palabra amable, un poquito de cariño, porque aunque todos la aman, un poquito de apapachos extras no le cae mal a nadie.

NO HAY QUE PONER TODOS LOS HUEVOS EN LA MISMA CANASTA

Larissa Mendizabal asegura que no se puede curar después de que la dejó su ex pareja de 11 años, Augusto Bravo, para irse con Adianez Hernández, ex pareja de Rodrigo Cachero. Por eso no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Porque, ¿quién sabe a dónde fue Augusto a poner sus huevos y en qué gallinero fue a cantar?

No podemos ser crédulas, porque si no vienes “oliendo a leña de otro hogar”, como dice Mocedades, o como con Larissa, se revolvieron todos en una tortilla de huevos y ella dice “me clavó un cuchillo en el corazón, sé que no todo el mundo ama con esta intensidad por eso no entiendo la traición, cuando me hizo creer que nuestro amor era para toda la vida.

“La humillación y el dolor son insufribles. La traición fue terrible porque nunca desconfié de él, lo amaba con todo mi corazón, sentía que teníamos una relación sólida y por eso mi mundo se derrumbó y sentí morir de amor y de tristeza”.

Moraleja: Mi vida me la dieron a mí, tengo que responder por ella. Mujeres no podemos poner nuestra vida en manos de nadie, yo tengo que responder por mi vida y no puedo regalársela a un dueño, ni puedo confundir mi vida con mi pareja.

TRES MESES NO LE BASTAN A ALFREDO ADAME EN UN RETIRO PARA ENCONTRARSE A SÍ MISMO

Alfredo Adame estuvo en un retiro espiritual tres meses para encontrarse a sí mismo, pero sigue perdido y nunca se encontró, según dice Laura Bozzo después de que él dijo cuando ella apareció en topless que se ve como “la calaca tilica de Halloween después de una dosis de kriptonita”.

Al oír el comentario Bozzo asegura: “Tres meses no le bastan en un retiro, necesitaría pasar el resto de su vida en un convento”.