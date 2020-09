Federico Lamont

Sheinbaum 2024-2028: "Mientras AMLO saludaba a los pequeños y comparaba al Coronavirus con un resfriado, la señora Sheinbaum se preparó para una prolongada pandemia y demandó que todos emplearán cubrebocas en el transporte público y mismos que entregó en sus conferencias de prensa", publicó Natalie Kitroeff en el New York Times.

Diferencias: En lo interno discute con Hugo López Gatell, designado por AMLO como responsable en la lucha contra el COVD-19 pero su personal fue instruido a señalar de manera pública cómo están alineados CDMX y el gobierno federal. A las 5:00 am, envía su primer mensaje de texto al equipo que evalúa avances en la domadura de la epidemia en CDMX, la más afectada a nivel nacional con 9 millones de habitantes y la mitad de ellos pobres. Realiza 40 pruebas por cada 100 mil habitantes, inferior a las 322 en Nueva York y 130 en Los Ángeles. El porcentaje de contagios CDMX cayó a 30% lo cual, según la OMS, es seis veces mayor para una reapertura.

Primaria Morena: El 24 de agosto 2017, Claudia Sheinbaum hija de dos judíos izquierdistas quien creció como atea en un país católico y conoció a AMLO cuando este visitó a su ex marido Carlos Imaz mientras preparaba el café y las galletas, ganó el proceso interno vía encuesta ordenada por la Nomenclatura de Morena que llevaría a la actual inquilina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a mudarse ¿en 2024 al Nacional? Al final funcionó su estrategia de reunirse con grupos en asambleas y conferencias pero más, su relación con AMLO que asemeja a "padre e hija" según su asesora de campaña Marta Llamas.

¿Una Nomenclatura? Su origen se remonta a la ex Unión Soviética, como fue Morena 2017, consistente en nombrar a sus dirigentes en la burocracia estatal que ocupaban los principales cargos administrativos políticos. Bajo ese esquema, aseguró el senador suplente Alejandro Rojas Díaz se entregó la Coordinación Territorial de la CDMX en la que resultó ganadora Sheinbaum.

Inició Hgo: Avanza campañas por la Huasteca, Huejutla PES-Daniel Andrade quien junto con Ricardo Pedraza internacionalizaron el Festival Xantolo en Calnali; PAN-Luis Alberto Villegas…Odebrecht: Vía Tzitapia Construcciones, alcanzará a un senador hidalguense de minoría a quien se vincula con la ex Comisión Nacional de Seguridad. Las pruebas de la FGE de Chihuahua, por presunto peculado asociado con el abogado Juan Collado, involucran al ex presidente Salinas a quien el ex gobernador César Duarte requirió cabildeo para la presidencia del PRI…SMSEM: En la entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento a 243 profesores y devoluciones del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) por 12 millones de pesos su líder José Manuel Uribe, ratificó su compromiso con el magisterio estatal.