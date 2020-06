¿Félix Salgado o Pablo Amílcar Sandoval?

Alianza: Para asegurar la alternancia en Guerrero-2021, Morena llevará como aliados al PVEM y PT una coalición que probó suerte en 1999 cuando por segunda ocasión el senador Félix Salgado Macedonio disputó al PRI, Casa Guerrero. En 1993 cayó ante el caudillo de Huitzuco, Rubén Figueroa y seis años después ante el priista René Juárez Cisneros quien en el proceso 2021 sumaría su activo, como el del gobernador Héctor Astudillo al senador Manuel Añorve Baños.

¿Continuidad? Si Añorve suma a su pretensión los remanentes del ex gobernador Ángel Aguirre ahora activos en las filas del PRD nacional de Ángel Ávila y el estatal de Ricardo Barrientos, el tricolor con 200 mil votos del Sol Azteca retendrá Guerrero. En 1999 Ángel Aguirre apoyó a Manuel Añorve en la interna por la nominación tricolor en la cual resultó ungido René Juárez con los votos de la región de La Montaña que se reeditaron en la constitucional contra Félix Salgado.

¿Sí cae FSM? La dirigencia de Morena contempla al delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros quien sin adelantarse a la víspera, recordó que existe una clara definición de que los ciudadanos respaldan el proyecto de AMLO con relación a la aprobación de un partido político. A diferencia de quienes llegaron tarde a Morena o quienes hace unos meses dimitieron a Movimiento Ciudadano (MC) para buscar la candidatura del partido gobernante en el país, Sandoval Ballesteros confío en el pronóstico del jefe de Asuntos Hemisféricos (COHA) en Washington, Michael Lettieri -posible enlace del Centro de Inteligencia El Paso, Texas (EPIC)- "Guerrero será gobernado por un político de Morena no vinculado al crimen organizado". Según el COHA entre 2005 y 2008 el gobierno de Felipe Calderón acusó públicamente al alcalde de tener vínculos con el crimen organizado y de acuerdo con Lettieri, durante los siguientes siete años los gobiernos de izquierda se volvieron blanco del crimen organizado hasta que el puerto y su bahía se convirtieron en el sitio más asediado del país. De no asegurar su amparo el ex director de la Agencia de Investigación Federal, Tomás Zerón ingresaría a prisión por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa…adn40: Se suma a la plataforma Roku, la cual ampliará la audiencia de las noticias más relevantes de actualidad nacional e internacional que transmite este canal de TV Azteca. Es un reconocimiento a su ejercicio periodístico…Guanajuato: Inicia operaciones el nuevo Hospital Estatal Móvil COVID-19 con inversión de 38 MDP, sumando tres especializados en este padecimiento. La entidad se mantiene como una de las mejores en servicios de salud en el país, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.