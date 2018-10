En la LVIII Legislatura tuve la oportunidad de ser proponente de una iniciativa que derivó en la reforma más importante en materia de acceso a la justicia para las mujeres de los últimos años.

Entre otras cosas, esta reforma logró que fuera tipificado el delito de feminicidio, lo que representó un importante avance para visibilizar terribles crímenes en contra de mujeres.

Sin embargo, durante el proceso de discusión y aprobación, recuerdo haber escuchado argumentos como: tipificar el feminicidio implica darle mayor importancia a la muerte de una mujer que a la de un hombre o esta reforma implica discriminación hacia los hombres.

Esta postura machista pierde de vista que el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por motivos de género, es decir, por el hecho de ser mujer una persona es humillada, tratada con crueldad y despojada de su vida, lo que constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y mayo de 2018 se tenían registrados más de 2 mil casos de feminicidios en todo el país. En el 2015 se contabilizaron 420; en el 2016 se denunciaron 621 feminicidios, es decir, 33.3% más que el año previo. En el 2017 fueron 708 casos, 13% más que en 2016 y 68.2% más que en 2015.

En el primer trimestre de 2018, se han registrado 402 víctimas, por lo que de seguir esa tendencia se superarían los feminicidios registrados en 2017 y llegaríamos a un incremento del 100% respecto de la cifra de 2015.

Para atender estos casos, hoy día existen 40 Centros de Justicia para las Mujeres, sin embargo, salvo los del estado de Coahuila, todos tienen un enfoque meramente ministerial y no centran su modelo de atención en el empoderamiento de las mujeres para lograr que salgan del círculo de la violencia que afecta no solo a miles de mujeres en el país, sino a sus familias.

De igual manera es importante realizar una revisión de las leyes de todas las entidades para asegurar que contemplen los protocolos, medidas de protección y disposiciones necesarias para la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

Es importante no olvidar que el feminicidio tiene su origen en la desigualdad de género, de ahí la importancia de que el Estado Mexicano tome las medidas necesarias para devolverle la tranquilidad a la sociedad, de manera particular a las mujeres que hoy temen salir a la calle y no volver vivas, por el simple hecho de ser mujeres.