Feminicidios en México

En México alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día por el hecho de ser mujeres, cifra que representa un incremento del 111% respecto de 2015. Cuando veo en redes sociales que para mucha gente el tema relevante no son los feminicidios sino monumentos rayados, hombres quejándose de que las leyes no los protegen o una mujer que andaba de fiesta, me resulta preocupante la indiferencia ante un grave problema que nos pone en jaque como sociedad.

Hablar de feminismo, equidad e igualdad de género, machismo o sociedades patriarcales no es solo una moda o una ocurrencia, se trata de una deuda histórica con las mujeres que hemos tenido que luchar durante siglos, ya sea pacífica o violentamente, por alcanzar nuestros derechos en una sociedad diseñada para que los hombres ejerzan de manera exclusiva su autoridad. Por ejemplo, mi madre nació en un México donde las mujeres no tenían derecho al voto, algo que resultaría inimaginable en pleno siglo XXI.

La igualdad se construye en casa, desde nuestras familias, pero se garantiza desde la sociedad y el Estado de Derecho, por ello es fundamental que los movimientos que han surgido en los últimos meses centren sus exigencias en conseguir herramientas que constituyan un avance en el acceso de las mujeres a sus derechos.

Es fundamental que en cada rincón del país las leyes prevean medidas de protección efectivas y eficaces para las mujeres que sufren violencia. Urge que políticos y funcionarios tengan una perspectiva de género en cada uno de sus actos.

La mayor transformación debe venir desde el sistema de seguridad y justicia, por ello debemos reflexionar acerca de la necesidad de crear en todo el país fiscalías y juzgados especializados en materia de género que atiendan de manera efectiva este tipo de asuntos. Coincido con algunas feministas que han propuesto la creación de lo que se denominaría Derecho de la mujer, como una materia de la ciencia jurídica.

La igualdad de género debe verse desde diversas ópticas: como un problema cultural, social, de instituciones, de leyes y de acceso a los derechos.

caroviggiano@hotmail.com

twiiter @caroiviggiano