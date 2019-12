Feminicidios en México (última parte)

El gran pendiente en materia de igualdad de género es el acceso a nuestros derechos. El feminismo y los movimientos sociales de mujeres no son una ocurrencia, sino el resultado de los feminicidios, las desapariciones y la violencia en sus múltiples manifestaciones que han ocasionado que el 56% del territorio nacional tenga alerta de género.

Este grave problema refleja una debilidad tanto en el diseño de las leyes como en las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia. Pese a que en los últimos años han surgido Centros de Justicia para las Mujeres, siguen siendo incontables los casos en los que una mujer denuncia violencia, las autoridades no le otorgan las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y tiempo después aparecen muertas.

Por ello es indispensable pensar en el rediseño del sistema jurídico mexicano y en la creación de fiscalías y juzgados especializados en todo el país que puedan atender de manera integral todos los asuntos en materia de género.

La ley debe garantizar que las medidas de protección no se queden solo en la ley, sino que se apliquen de manera efectiva cada vez que una mujer corra peligro y diseñar otras que se adecuen a la realidad que vive México y el mundo, por ejemplo, en materia de violencia a través de internet y diversas conductas como la viralización de contenidos sexuales sin autorización de las mujeres.

La creación de fiscalías y juzgados especializados permitirá que todo acto de autoridad tenga una visión de género y que los servidores públicos tengan la sensibilidad para entender las profundas causas que hay detrás de un hecho de violencia, discriminación o cualquier otra conducta que atente contra los derechos de las mujeres.

La igualdad es un derecho, no es un favor, no es un regalo, no es una dádiva. Es fundamental para alcanzar el desarrollo de nuestra sociedad, para consolidar el Estado de Derecho y para que las futuras generaciones recuerden que hubo un momento en la historia en que México decidió erradicar para siempre la violencia contra las mujeres.

Alma Carolina Viggiano Austria

