Fervor guadalupano

1.-Como cada día de la fecha, la fiesta Guadalupana estremece en nosotros el fervor, exalta las virtudes más hondas, arraigadas y diáfanas de nuestra entraña nacional. La congregación de más de 8 millones de fieles en su entorno; el orden, la organización y la disciplina con que transcurre la espontánea y verdaderamente genuina muestra de fe, de amor y esperanza, son únicos en el mundo, no se cansa uno de sentirlo con el mayor respeto y una admiración suprema, si bien este 12 de diciembre ha sido en especial notorio, por la fuerte competencia que en su etereidad le ha surgido a la Santa Patrona de México, en cuanto a intensidad y veneración en una figura, además, que sí es de este mundo, de carne y hueso, y de este tiempo.



2.-Las similitudes no van mucho más lejos. La virgencita vendrá siendo efímera y olvidable en cualquier descuido, y la devoción y la fe que ha inspirado a nuestra población por siempre, parecerían afectos pasajeros, de no ser por el permanente tantrum de temperamento del jefe del Estado. La Patrona concita unidad, amor y bondad; el redentor enajena y divide con sus arrebatos y su tenor irreductible, hasta cuando tiene que mandar a sus secretarios a corregirle la plana de sus improntas, atemperar la brusquedad de sus acciones, e incluso rectificar pifias mayúsculas como la redacción de la iniciativa que extermina la reforma educativa, que se merendó la autonomía de las universidades públicas y se quiso atribuir a una computadora.

3.-Porque se entiende que el fundador dicte y ordene a su antojo –se conoce su estilo hace más de 25 años y no ha sorprendido a nadie-; pero que no tengan los secretarios abogados especialistas en redactar reformas a la Constitución –quizás porque ya no les pagan- y suscribir hierros colosales como ése, con el ridículo correspondiente, de poco ayuda, sobre todo para los quiebres que siguen y que no se antojan menos complejos.

4.-La cuestión del gratuito desencuentro, o franca confrontación, que ha provocado el jefe del Estado con el Poder Judicial ha implicado una crisis del todo innecesaria pero que, para variar, lo retrata de cuerpo entero. Sólo hace recordar que venimos de casi cuatro sexenios cuya proverbial insensibilidad fue la causa de su descrédito; salvo que en este caso la demagogia populachera está costando, además de cantidades brutales de dinero que habremos de pagar todos, una polarización entre las fuerzas que le disgustan, los Poderes Federales, y los sectores de la sociedad que dan a ésta su equilibrio, crean los empleos y producen la riqueza que él está sobregirando por anticipado.

5.-Ha anunciado que desaparece el Seguro Popular; que lo sustituirá con un sistema nacional de salud pública, y que le van 90 mil millones de pesos, así nomás. El peligro es que –como se adelantó aquí-, se le transfunda ese gasto al IMSS, y entonces quiebra también éste y con ello los años de trabajo que ha costado equilibrar las finanzas del Seguro Social y ése, un patrimonio sagrado de los mexicanos, se vaya también al caño como el resto de las instituciones que cree que con su adviento tiene que dejar muy claro que manda al diablo. Y mientras persiste esa mentalidad mefistofélica, el mercado pierde un punto diario, la moneda se diluye y la credibilidad del país se desvanece.

6.-Ojalá que cuando le informen –y entienda-, que los más afectados por esos actos de gobierno, por esa terquedad, y por esa ruptura institucional, son todos a los que pretende arropar con su divinidad, y también todos los que desprecia, no sea demasiado tarde.

