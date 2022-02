¡Fiesta, fiesta!!!

Dominic Cummings, otrora asesor de confianza del primer ministro británico Boris Johnson, habló de la evidencia documental sobre la presencia del mandatario británico en eventos prohibidos, derivado del confinamiento al que la pandemia ha orillado al mundo entero. La reacción allá, en donde sí pasan cosas y se han de pagar por los actos cometidos, lleva a que los diputados conservadores pidan la dimisión de Boris.

Con anterioridad se ha hecho público que , el personal que labora personalmente en la residencia de Johnson no mostró durante el “encierro pandémico” mucho respeto sobre las normas implementadas durante ese tiempo, ; es por ello que la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray, entregó el pasado lunes una primera “actualización” del informe sobre las fiestas prohibidas en Downing Street, y pese a que el informe completo no verá aún la luz, la funcionaria ha preferido deslindarse un poco del asunto, sin que ello implique que la oposición laborista esté conforme. Con lo anterior, Gray solo ha atendido la exigencia de New Scotland Yard (Policía Metropolitana), pero a decir de los enterados, el texto contiene “referencias mínimas” a las ¡DOCE FIESTAS! –“no tiene llenadero”, diría mi madre-, que investiga la policía por presuntas infracciones penales.

Lo cierto es que en el documento presentado no se exhibe la ya famosa fiesta del 20 de marzo del 2020 a la que asistió Boris, ni el cumpleaños sorpresa que su esposa Carrie Symonds esmeradamente preparó a su señor… Un tercer evento comprometedor del que no se tenía conocimiento y ahora salió a la luz, es el que tuvo lugar en el apartamento privado del matrimonio Johnson, en Downing Street, el 13 noviembre de 2020, fue ese el día en que Dominic Cummings, el ex asesor del primer ministro e ideólogo del Brexit, tuvo que salir por la puerta de atrás del Gobierno, al perder su batalla personal por el poder y el control de la nueva administración frente a la esposa de Johnson, Carrie Symonds: la policía ha admitido que cuenta ya con más de 300 fotos relacionadas con los eventos.

Y aunque el documento aun no reúne toda la información, contempla en el No.10 de Downing Street -residencia oficial-, “un consumo excesivo de alcohol que no resulta nunca apropiado en el lugar de trabajo, y fallos en el liderazgo y en el juicio empleado por diferentes departamentos del Nº 10 de Downing Street” … “Algunos eventos nunca debieron permitirse, y otros debieron haberse permitido de otra manera”, dice el informe, cuidando las formas para no señalar directamente a Johnson y evitar atribuirle responsabilidad personal.

Días antes de la publicación del informe, Boris Johnson ya había aclarado que no iba a dimitir, y su intención de resistir las críticas y permanecer en el puesto; es así que poco más de una hora después de que los legisladores conocieran y los medios difundieran la información de Gray al primer ministro, el Johnson ofrecía disculpas a la Cámara de los Comunes: “Es el momento de mirarnos a nosotros mismos al espejo y aprender la lección… Lo he entendido, y lo arreglaré”, dijo; sin embargo, a la fecha no ha precisado las medidas a adoptar solo se limitó a prometer la creación de una nueva oficina dentro de la estructura de su casa de gobierno para reforzar el código ético de los funcionarios gubernamentales para asegurar su cumplimiento, señalando igualmente que en los próximos días anunciará más cambios.

Por su parte, la oposición arremete contra el primer ministro y resalta la gravedad de los hechos.

Han sido pocas las voces conservadoras que se han alzado contra el líder del partido; no obstante, es evidente que Boris Johnson no cumplió las normas que su gobierno impuso al resto de ciudadanos, a lo que su antecesora, Theresa May, reclamó: “O mi honorable colega no se leyó esas normas, o no entendió lo que suponían, o simplemente pensó que no iban con él y con su equipo. ¿Cuál de estas explicaciones es la correcta?

Pronto veremos en qué termina esta historia; mientras tanto, aprovechemos este fin de semana largo para, en sana distancia, festejar…

gamogui@hotmail.com