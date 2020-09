Fiestas patrias en tiempos de Covid

Por: Carolina de Benito

Estamos a poco más de una semanas de las tan esperadas fiestas patrias que año con año alrededor del país se festejan a nivel federal y local de diversas maneras.

La más emblemática es la fiesta del grito en el zócalo de la Ciudad de México desde Palacio Nacional. El mensaje que da el presidente menciona a los héroes nacionales que lucharon por la independencia de nuestro país para ponerle fin al dominio español en 1810.

Este año, el año que será recordado como uno de los más transcendentales en la historia de México y el mundo, el grito será diferente.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sí se llevará a cabo esta celebración, pero solamente con 500 personas en la Plaza de la Constitución quienes guardaran la recomendada sana distancia la noche del 15 de septiembre. Estos 500 asistentes no serán al azar, sino que representarán las 32 entidades del país, ya que año con año se dan cita en el zócalo personas de toda la república que quieren conmemorar y vivir lo más cerca posible esta gran experiencia patriótica importante para todos los mexicanos. Pero, no es el caso para varios estados que decidieron cancelarlo como: Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y probablemente Zacatecas. Estos estados mediante sus gobernadores han buscado una alternativa con el fin de salvaguardar la integridad de sus población. Sí tendrán una celebración, pero será de manera virtual por medio de las redes sociales y medios masivos para que no quede fuera nadie.

Además del grito, al día siguiente se lleva a cabo el desfile militar, el cual ya está confirmado, pero aquí no podrá asistir la gente a disfrutarlo como suelen hacerlo cada año desde la Plaza de la Constitución y a lo largo de toda la avenida Paseo de la Reforma sino que también será a distancia.

¿Cuál es realmente el efecto o consecuencia de estos cambios en nuestras tan esperadas fiestas patrias?

Para mucha gente no representa a lo mejor gran relevancia, pero para otras es realmente un momento icónico que nos recuerda la importancia de pertenecer y formar parte de una nación tan grande como la que conforma nuestro querido México. Es el recordar en gran medida lo que nos une y de todo aquello que debemos sentirnos orgullosos y lo que nos distingue alrededor del mundo a los mexicanos.

México no solo es violencia, no solo es narcotráfico, no solo es la lucha diaria entre diferentes personajes, partidos políticos y todos aquellos problemas sociales y económicos, por mencionar algunos; México es un país con gente cálida, gente con ganas de luchar y salir adelante, es un conjunto de solidaridad, fuerza y amor que cada mexicano portamos con orgullo desde nuestro lugar en el territorio.

México y su gente son imagen ante el mundo de unión y apoyo cuando se necesita y símbolo de fuerza que nos caracteriza.

Los mexicanos somos una gran familia, que como todas, tienen sus altas y bajas, pero que siempre que se necesita está ahí para respaldarte. Es por eso que año con año todos los mexicanos nos unimos en paz para celebrar lo que nos une y representa ante el mundo y este año no será la excepción a pesar de la pandemia.