Por una #SociedadHorizontal

Gran revuelo generó la filtración de una declaración hecha por el Secretario de Medio Ambiente en la cual hace una serie de aseveraciones sobre el actual gobierno federal. En ella, Victor Toledo señaló: “no debemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal”. Añadió también, “lo que he vivido en diez meses, la 4T como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe” y hay luchas de poder al interior. También comentó que la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del Presidente”.

Tras la la filtración, empezaron a surgir versiones relacionadas principalmente con el tema del glisofato. Un importante grupo de organizaciones ambientalistas entre las que destaca Greenpeace, ya había manifestado antes “su apoyo por iniciativas para reducir gradualmente el uso del herbicida sistémico glisofato y lograr su prohibición total en 2024”. En ese mismo sentido se promovió el apoyo en torno al funcionario con el #ToledoSeQueda. Cabe resaltar que respecto a la detención de importaciones de dicho insumo, el funcionario dijo, “la respuesta no sólo de la Secretaría de Agricultura, sino del gobierno norteamericano y 20 embajadas, contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante”.

Me parece que la filtración en general requiere de un diseccionamiento quirúrjico pues contiene elementos que dan una visión amplia sobre lo que está pasando en el equipo que lidera el presidente López Obrador.

En primer lugar, considero que no debería existir alarma alguna porque el titular de una Secretaría de Estado tenga roces con sus pares, especialmente cuando se trata de la Semarnat frente a la encargada de Agricultura. De hecho, desde que se creó la entonces Semarnap así ha sido en innumerables temas. Es lógico pues mientras que una se encarga de la protección medioambiental, la otra tiene como mandato fomentar la producción; la discusión e incluso contraposición entre ambas visiones es necesaria para encontrar un sano equilibro que garantice el desarrollo sustentable.

En segundo término, el tono y las palabras de Toledo evidenciaron que al interior del equipo del gobierno federal no solo existen pugnas sino también grupos confrontados. El pronunciado énfasis que hace de la figura de Alfonso Romo, de quien desde un principio se ha dicho que propició la llegada de Victor Villalobos a la Secretaría de Agricultura, es una representación de los choques que prevalecen al interior del gabinete. Sobre este punto tampoco habría que extrañarse, la historia de México esta llena de este tipo de desencuentros; pero lo que si resalta es la premura con que esto ocurre, ya que en otros sexenios se presentaban practicamente hasta la sucesión presidencial.

Lo que si requerirá de un análisis mucho más profundo es cuando señala que “la 4T es un conjunto lleno de contradicciones brutal, no existe como un conjunto claro y acabado de objetivos”. Tal parece que esta afirmación confirma una preocupación profunda: no hay planeación ni políticas públicas, todo gira exclusivamente en torno a lo que dice y piensa AMLO.

La #SociedadHorizontal se basa en aprovechar la capacidad no solo de una persona o de un equipo, sino de millones de seres humanos que hoy, al estar interconectados pueden generar mejores ideas, propuestas y resultados. La declaración de Toledo desnuda el verdadero reto que tenemos frente a nosotros.