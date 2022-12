Fiscalía que sirva  

He estado leyendo el libro de El rey del ca$h como Rayuela. Aleatoriamente escojo un capítulo y voy marcando con una palomita el índice. Paulatinamente me voy trazando una película acerca del tema abordado por Elena Chávez, pero finalmente refuerza que lo que más hace falta es la independencia de quienes investigan los delitos y particularmente los relacionados con la política: necesitamos fiscalías que sirvan, autónomas, no con títeres.

La primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se negó a conformar una Fiscalía General de Justicia independiente. Por el contrario, el bloque mayoritario eligió a su coordinadora como primera fiscala. La antítesis de la independencia. Con este antecedente, ahora se juzga a personajes de la oposición, y en específico al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

En este momento cualquier victoria o derrota se juzga desde la camiseta que uno trae puesta. En otras palabras, como opositor me puede dar un enorme gusto la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y la aprehensión del presidente golpista de Perú. Hoy me sentiría más reconfortado viendo a Ernestina Godoy tras las rejas, por el uso faccioso de la Fiscalía, que a cualquier opositor, porque la falta de independencia de la institución me hace dudar de cualquier proceso: hoy van por el Coordinador de los diputados del PAN, mañana podría ser cualquiera de mis lectores o yo mismo. Pero la justicia no es como irle a un equipo de futbol o a otro, con el que uno celebra los goles anotados o los penales fallados por el adversario.

Los argumentos de victimización han estado presentes desde que Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato a Jefe de Gobierno sin cumplir el requisito de residencia, luego con el tema de las ligas y René Bejarano, después el desafuero, después la elección de 2006, recién Claudia Sheinbaum negándole al INE que esté en campaña.

Es difícil victimizarse frente a los reyes de la victimización, por eso estoy convencido de que la estrategia debe ser otra. Hay que alzar la voz contra la falta de independencia de la fiscalía, si no para que renuncie la subordinada de Sheinbaum, sí por lo menos para que en 2024 podamos aspirar a una “Fiscalía que sirva”, como se ha demandado antes.

El papel de la FGJCDMX es tan ridículo que, pese al uso del slogan “El cártel inmobiliario de la Benito Juárez”, solicitan la orden de aprehensión contra el ex Jefe Delegacional por causas distintas: contratación de maquinaria y mantenimiento de inmuebles. Eso debilita la narrativa del tema inmobiliario y refuerza la idea de la persecución política.

Sin duda, los opositores hoy deben ser más pulcros que nunca en el manejo de los recursos públicos, pero el problema de fondo es la falta de autonomía de la Fiscalía, porque así como acusa a unos, ya podemos desconfiar del trato preferente que podrían estar teniendo las y los alcaldes emanados de Morena.

Por último, refrendo mis convicciones. En 2024, Morena debe dejar el Gobierno de la Ciudad de México, y Godoy la Fiscalía General de Justicia; eso no significa que aspiro a una fiscalía dirigida por una persona que provenga de la coalición opositora, sino justamente que la era de los fiscales marioneta termine ese año, con un proceso abierto en el que puedan participar abogadas y abogados honestos, capaces e independientes.