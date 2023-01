Flink, ¿Cómo ven los inversionistas retail 2023?

Panorama complicado, pero con oportunidades de inversión; un bajo riesgo como prioridad de los inversionistas; control de la inflación como un elemento clave para las bolsas; y que se acentúen la diversificación, sofisticación y educación del inversionista mexicano, son las tendencias para los inversionistas de menudeo o retail para este año de acuerdo con el más reciente estudio de Flink, la aplicación financiera especializada en inversiones bursátiles que encabeza Sergio Jiménez.

Y es que pese al año tan complicado que vivieron los mercados bursátiles de todo el mundo, el comportamiento del ecosistema financiero en México fue relativamente positivo, y en especial para los pequeños inversionistas emergentes de donde provienen prácticamente todos los nuevos contratos de inversión bursátil en México que, aunque con saldos muy bajos, permitieron supera los 4 millones de contratos al cierre de 2022.

Y ante este escenario, el propio reporte reconoce que 2023 podría ser más complicado que el año anterior, y no sólo por la potencial recesión en Estados Unidos, la persistencia de la inflación, y las tensiones no sólo entre Ucrania y Rusia, sino además las de Taiwan y China. Además, está la dependencia de México con Estados Unidos en términos de exportaciones, inversión directa e incluso remesas, y un probable desacoplamiento de la política monetaria de México con la de Estados Unidos implicaría nuevos retos luego del apoyo que el aumento más temprano de la tasa de referencia en México al fortalecimiento del tipo de cambio.

Pero no, no todo está sombrío. El reporte de Flink apuesta a que un segmento de retail con más conocimiento aprovecharía aquellas emisoras cuyos múltiplos se ajustaron y que pueden empezar a recuperar sus ingresos una vez pasada la recesión, aunado a la disminución de los costos en las acciones, las inversiones a largo plazo serán clave para 2023. Los expertos en Flink esperan que sectores como el de consumo, sector financiero y el sector salud serán los de mejor comportamiento. “En el caso de las empresas de consumo no se verán tan afectadas, especialmente aquellas de productos básicos, por lo que se podría pronosticar un sólido crecimiento, que como consecuencia beneficiará a los distribuidores de los mismos; segundo, el sector financiero, porque las entidades financieras son los principales ganadores en un entorno de tasas altas, especialmente los más grandes por tener una cartera sana; por último, el sector salud porque con el término cada vez más cerca de la pandemia, el crecimiento de la población y el aumento en el interés por la investigación es una realidad”, resumió el reporte.

Y sobre el perfil del inversionista minorista mexicano destaca que 66% son hombres y que el rango promedio de edad está entra 25 y 36 años, y el año pasado sus acciones favoritas fueron Apple, Tesla, Amazon e incluso Coca Cola Femsa.

