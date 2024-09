Flores Magón también tenía “otros datos” 

Algunas de las instituciones que fueron criticadas durante seis años desde el patíbulo de Palacio Nacional y otras que se reformarán; son las que encabezan los principales estudios de reputación negativa. La lista la encabezan los bancos, partidos políticos (menos Morena, obviamente), Poder Judicial y medios de información. La frase de “yo tengo otros datos” no fue una creación lingüística; sino tiene mucha validez en su fondo, aunque usted no lo crea. Pero mejor vamos por partes:

Balance. Hay tres tipos de mexicanos, en sus opiniones, acerca del mejor régimen de gobierno: Uno prefiere la democracia (35%), a otro “le vale” (28%) y uno apoya el autoritarismo (33%). En AL en 2018 se registró el punto más alto de insatisfacción de la democracia con 72%. En Latam en 2023 se mantiene el 28% de satisfacción; pero en México aumentó el apoyo con la victoria de AMLO al pasar en 2018 de 16% a que casi cuatro de cada 10 estén satisfechos con esta forma de gobierno (37%).

Medios de información. En los 72 meses de las mañaneras de Palacio se señaló negativamente a los periodistas críticos de la autoridad. Además de su mala reputación y falta de confianza; desconfían más de cinco de cada 10 mexicanos y para el 48% no ve negativo que en un escenario de problemas, “el presidente controle los medios de comunicación”. En respuesta, hace unos días el Presidente fue recibido con aplausos y porras, por comunicadores de la primera fila en las mañaneras, donde anunció el Congreso sobre medios alternativos de información, que “no tienen que ver con bots, son distantes del poder”.

Poder judicial. En 2021 los órganos electorales solo tenían el 36% de confianza de los mexicanos; de ahí la popularidad de pegarle al INE como piñata. Con respecto al Poder Judicial, en AL desde 1995 no se alcanza el 40% de confianza; “la debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más débiles de sus democracias”. En 2020, 76% de los mexicanos desconfiaba del Poder Judicial; lo que nos muestra la popularidad de elegir por mano alzada a los Ministros, jueces y magistrados.

Partidos políticos. “¿Los partidos políticos funcionan bien?“ La respuesta es que el 77% está en desacuerdo. En México el 62 % está en contra de los partidos políticos. Los datos sirven para tomar decisiones, sin embargo estas medidas no siempre solucionan los problemas; en una realidad en que la venganza es más deseada que la justicia. Los críticos al gobierno dicen que a los promotores de estas soluciones les queda el saco de “en la tierra de los ciegos el tuerto es rey: váyase adonde ven y verá lo que pasa. Por eso dicen que vale más ser cabeza de ratón que cola de león” (Gregorio González).

Desconfianzas. Otro dato de Latinorabómetro, como todos los anteriores, justifica los ataques contra otras instituciones desde Palacio: En AL (2020), 58% desconfía de las instituciones bancarias y el 62 % no tenía ninguna confianza en el trabajo de las ONG´s “para mejorar nuestra calidad de vida”. Es muy difícil hacer un balance de seis años; pero en una pinta en la FCPyS de nuestra UNAM dice: “Si Magón existiera, Morena no existiera”. En uno de los cuentos de Ricardo Flores Magón relató el diálogo entre dos viajeros; uno de las esperanzas y el otro de los desengaños; el primero afirmó: “Bien merecieron su fracaso los pueblos por andar en busca de un hombre que los librase de la miseria y de la tiranía. Yo no voy a buscar un hombre que me redima, sino hombres que se rediman. Yo no creo en un hombre que conceda la libertad, sino en hombres que la tomen por su cuenta. La emancipación de los oprimidos debe ser obra de los oprimidos mismos”.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco