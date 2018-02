Fomentar la lectura para el desarrollo social a partir de la cultura

El 12 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional del Libro. Esta fecha es una oportunidad para fomentar el uso de los libros como un instrumento para inculcar el hábito de la lectura en la población y transmitir la cultura de cada mexicano. Por otro lado, también es un día para reflexionar los niveles de lectura que se registran en el país, así como el uso de libros en la práctica de este hábito, con la finalidad de implementar políticas públicas que contribuyan a mejorar dichos niveles.

El Día Nacional del Libro fue establecido por decreto presidencial en 1979, con motivo de la conmemoración del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el 12 de noviembre de 1648. El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural y hasta la fecha sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad.



De acuerdo con la información recabada en la encuesta del Módulo sobre Lectura (MOLEC) que INEGI desarrolló en febrero de 2017, con población de 18 y más años de edad, de cada cien personas 45 declararon haber leído al menos un libro en los 12 meses anteriores al levantamiento. En cuanto a la preferencia de lectura, el 44.3 por ciento de la personas que han leído al menos un libro prefieren los libros de literatura; seguidos por el 33.7 por ciento que han leído libros de alguna materia o profesión y libros de texto o uso universitarioEn la encuesta se consideró la distribución porcentual de la población consultada según su compresión de lectura (se consideró la lectura de libros, periódicos, páginas de internet, revistas e historietas). De acuerdo a los datos publicados, el 79.6 por ciento de la población lectora expresó que entiende toda su lectura o la mayor parte. En el 20.4 por ciento señaló comprender poco o sólo la mitad de su lectura.



Por otra parte, el 40.6 por ciento de la población no lectora señaló que no lee ningún material considerado por MOLEC por falta de tiempo. El 26.8 por ciento señaló que no lee por falta de interés o gusto por la lectura. El 12.2 por ciento señaló que prefiere hacer otras actividades y tan sólo el 2.7 por ciento declaró que no lee por falta de dinero.



La información recabada por MOLEC proporciona un panorama general que puede ser utilizado en la elaboración de políticas públicas enfocadas a intervenir el comportamiento de los lectores mexicanos. Al conocer las preferencias de lectura y materiales de lectura, así como las limitantes que presentan las personas que no leen, se pueden diseñar programas que favorezcan a la población para seguir motivando su hábito, así como para fomentar la lectura en la población no lectora.

Es importante celebrar el Día Nacional del Libro y, a su vez, fomentar la lectura de niñas, niños, jóvenes y adultos; pero más importante es implementar estrategias que fomenten la lectura y uso de libros como herramientas para el desarrollo integral de la sociedad mexicana a partir de la cultura.