Foro Económico Mundial de Davos 2022, recuperando la confianza

En los días recientes, acaba de concluir en la ciudad alpina de Davos, en Suiza, el Foro Económico Mundial, fundado desde los años 70’s por Klaus Schwab, siendo un encuentro al que acuden tanto gobernantes y ministros de naciones de todo el mundo, como líderes de organismos internacionales, empresarios.

También suelen estar presentes, titulares de organizaciones sin fines de lucro, líderes sociales, académicos destacados, rectores de universidades y toda una pléyade de personalidades destacadas que llegan de todo el mundo, incluyendo a rockeros como Bono, el líder de U2.

Normalmente, el Foro Económico Mundial, ha celebrado su encuentro anual en Davos, en enero de cada año, pero ante las implicaciones de la pandemia del covid-19, en el 2020, no hubo mayor problema, dado que la enfermedad todavía no se expandía por todo el mundo para enero, pero ya llegado el 2021, aunque las vacunas ya se estaban inoculando, no fue posible realizar el evento, posponiéndose en principio su realización, que terminó quedando en el 2022, pero no para el primer mes, sino para el quinto.

El Foro de Davos, como también se le conoce, es todo un evento de oportunidades, que va mucho más allá de la sola realización de conferencias, eventos de todo perfil y encuentros a la distancia, ya que en los pocos días que dura, los asistentes tienen oportunidad de encontrarse con los empresarios, gobernantes y líderes, más afectos a sus áreas de desempeño.

Los asistentes a Davos, pueden encontrarse casi como si fuera un evento meramente social, a grandes personalidades, como los empresarios Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, entre otros; entre los que son asistentes asiduos, está el presidente de Francia, Emanuel Macron o el canciller alemán, Olaf Stoltz. Con frecuencia está por allá el presidente de Estados Unidos en turno, aunque en este año no acudió Joe Biden.

En el Foro Económico Mundial, tomarse un café con cualquiera de estos líderes, es tan cotidiano, como quien en su país se reúne en un día cualquier con alguno de sus amigos de siempre, algo que implica una gran facilidad para impulsar proyectos de gran calado, algo que no debería desaprovechar gobernante alguno, si es que lo que busca es impulsar proyectos productivos en su país.

Es por ello que extrañó la ausencia total de México en la edición 2022 del Foro Económico Mundial, especialmente si se toma en cuenta que la secretaria del ramo (Economía), Tatiana Clouthier, había viajado a Londres, para dar inicio a negociaciones para lograr este año un acuerdo comercial con el Reino Unido.

Desplazarse de Londres a Davos, había implicado pocas horas de vuelo, un cambio insignificante de huso horario, pero, sobre todo, nos dotaría de presencia en el encuentro de índole económico más importante del mundo, al que suelen acudir socialistas, neoliberales, representantes de los ricos, líderes de los pobres, todo el mundo se encuentra incluido allí.

Según han avisado, para el 2023, el Foro Económico Mundial, volverá a sus acostumbradas fechas de enero, lo que nos recuerda una vez más que hay oportunidades que siguen abiertas, ojalá se aprovechen.









