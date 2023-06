Fortalecimiento de la justicia laboral

Una vez que la autoridad competente determinó de manera concluyente que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmin Esquivel es efectivamente la autora original de la tesis profesional que de manera aviesa le fue cuestionada, su competencia y calidad profesional ha quedado nuevamente de manifiesto con la presentación del proyecto por virtud del cual se validó la constitucionalidad de las regulaciones legales que tienen por objeto evitar la aplicación de la práctica conocida como outsourcing en contra del interés de los trabajadores y de la debida recaudación de impuestos.

Se trata en esencia de prohibir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de tales servicios u obras. Esta determinación de nuestro Máximo Tribunal se sustentó en sólidos razonamientos que vale la pena reproducir por su trascendencia en la actividad laboral del país.

El referido proyecto estimó que las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo respecto de este tema persiguen “un fin constitucionalmente legítimo relacionado con la protección del derecho al trabajo de los empleados, toda vez que ello se materializa con el pago oportuno por sus servicios y demás prestaciones, ante el eventual incumplimiento de las obligaciones legales de los patrones. Esta medida permite que el trabajador, ubicado dentro de una relación de subcontratación, no quede desprotegido respecto de su derecho a obtener un salario digno, así como erradicar las prácticas que operan en la actualidad, frente a simulaciones en perjuicio de las personas trabajadoras y del erario público.”

Se plantea asimismo que la prohibición de la subcontratación de personal “resulta ser la medida idónea ya que con ello se busca que las actividades delictivas por defraudación fiscal desaparezcan, a fin de evitar la disminución extraordinaria en la recaudación de recursos en el país y el incumplimiento de obligaciones laborales y sociales. Por tanto, resulta idónea para satisfacer su propósito constitucional buscado por el legislador, puesto que se establecen normas precisas a fin de que las personas físicas o morales que presten sus servicios especializados o de obra especializada cumplan con las obligaciones laborales, de seguridad social y contributivas.”

Se consideró en la resolución que las medidas legislativas que acotan el outsourcing son constitucionales y generan “un beneficio a todas las partes que figuran en el esquema de subcontratación, —en cumplimiento al artículo 123 Constitucional—; por lo que hace a las empresas que utilizan estos esquemas para conformar su plantilla laboral, y que por sus necesidades de producción y prestación de servicios, deben de recurrir a la contratación de servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social ni de sus actividades económicas, puesto que se propicia un entorno empresarial competitivo, con el correcto cumplimiento de sus obligaciones laborales, y que la permanencia en el mercado laboral no se ponga en riesgo, al ser sujeto de sanciones por parte de las autoridades de trabajo; en cuanto a las personas trabajadoras, el respeto de los derechos laborales y de seguridad social; y finalmente por lo que hace al erario público, que cuente con solvencia en las finanzas públicas.”

El amparo interpuesto contra las reformas legislativas en la materia alegaba violaciones a los derechos de igualdad y no discriminación. Por cierto, este último no debería ser atribuible a las personas morales, puesto que está vinculado a la dignidad de los seres humanos como personas físicas, pero de cualquier modo el proyecto estimó válidamente que “aun cuando la ley prohíbe esa figura [el outsourcing] por lo que hace a los servicios de personal, prevé en qué casos sí está permitida como lo es la de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de las empresas que necesariamente contratan personal para el desempeño de sus actividades; aunado a que las disposiciones reclamadas establecen lineamientos que tienen que cumplir para que sigan realizando su actividad económica; pero ahora, al margen de la debida protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, como lo es, el registro que deberá llevarse a cabo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el cabal cumplimiento de sus obligaciones fiscales.”

En síntesis, la confirmación de las medidas tendientes a impedir el uso indebido del outsourcing validó el propósito legislativo de “erradicar los abusos hacia trabajadores subcontratados, a quienes les han despojado de las prestaciones sociales y el derecho a generar antigüedad, el derecho a servicios médicos, créditos especiales y aportaciones al fondo de retiro.” Se corrige así uno de los peores excesos neoliberales.

