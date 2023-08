Fotografías y montajes políticos  

Evgeniy Maloletka es un fotógrafo ucraniano que se graduó en el Instituto Politécnico de Kiev en 2010. Sin saberlo, 23 años después ganaría World Press Photo 2023 por su cobertura en Associeted Press, donde se mostró: “Ataque aéreo al hospital de maternidad de Mariúpol”. La historia cuenta que el nueve de marzo de 2022, las autoridades de esa ciudad informaron que aviones rusos bombardearon un hospital materno infantil. Como argumento visual se mostró una fotografía de una joven embarazada con diversas heridas, cargada en una camilla. Esta pieza refuta nuevamente la idea de que “una imagen habla más que mil palabras”. Pero mejor vamos por partes:

En la cuenta de Instagram del también periodista y cineasta Maloletka se relata lo siguiente: “Mi nombre es Iryna Kalinina, y debería ser madre este año… En 2021, nos mudamos a un apartamento más grande porque había pasado lo más maravilloso. Finalmente íbamos a tener un bebé después de intentarlo muchos años… la tarde del 9 de marzo, un ataque aéreo ruso golpeó el patio central, justo fuera de mi ventana. La onda de choque rompió el vidrio, envió ladrillos volando a la habitación, y ocasionó que el techo se estrellara contra mi pelvis y mi cabeza. 30 minutos después me rescataron”.

La crónica de una de las víctimas por los bombardeos, continúo con un desenlace fatal: “Mátame ahora, le dije a los médicos. No viviré si no puedes salvar a mi hijo. No pudieron salvar a Miron y no pudieron salvarme a mí. Iván me buscó por todas partes esa noche. Al día siguiente, le dijeron que mirara entre los muertos. Y ahí me encontró, en una bolsa numerada con otros muertos indocumentados. No me reconoció al principio. Él no quería reconocerme. Iván me enterró con nuestro hijo. Mi nombre es Iryna Kalinina, tenía 32 años. Y un piloto ruso mató a mi hijo antes de que naciera”.

A pesar de lo anterior, diversos medios de información rusos negaron esta versión de la mejor fotografía periodística de 2022. El Kremlin justificó el bombardeo afirmando que no operaba el centro hospitalario, e incluso informaron que estaba tomado por combatientes ucranianos. También se afirmó que Iryna Kalinina, la mujer embarazada y que protagoniza la fotografía premiada, en realidad era una influencer de moda con mucha popularidad en Instagram. En otras palabras, la propaganda rusa aseguró que todo fue un montaje donde una actriz protagonizó a la mujer embarazada.

Ante las dos versiones anteriores la plataforma de Verifica EFE concluyó: “Ni el bombardeo de un hospital materno-infantil en Mariúpol es un montaje ucraniano, ni las fotos de mujeres evacuadas son imágenes de actrices, como afirmaron en redes sociales instituciones rusas que negaron la existencia de civiles en un ataque durante el que se contabilizaron al menos tres víctimas mortales”. Una conclusión es que siempre hay una construcción histórica detrás de una fotografía.

Otras imágenes que se observan en World Press Photo 2023, son las protestas en Irán por parte de miles de mujeres, la situación de Afganistán, después de que las tropas norteamericanas decidieron retirarse, cómo se está construyendo una nueva polis en El Cairo, Egipto, los problemas de salud mental, el calentamiento global en Perú y otras partes del mundo; hasta el fotorreportaje de “Hermoso Veneno” del mexicano Cristopher Blanquet que muestra los daños que ocasiona el uso de agroquímicos en la industria floricultora en la región de Villa de Guerrero, Estado de México. Todas estas imágenes tienen el derecho de réplica de sus protagonistas.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco