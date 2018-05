Desde que Fox dejó la presidencia de la República no ha hecho sino deslucir, desacreditándola, su imagen pública de expresidente; porque una cosa es el señor Fox, como individuo, y otra distinta el que fuera representante de elección popular del más alto nivel, jefe nato del Ejército y la Armada y titular del Poder Ejecutivo de la Unión, lo cual lo obliga a guardar respeto por el cargo que ostentó.

Lo que le pasa es que habla simplemente como Fox dando al traste con la imagen de un estadista, ¿lo fue?, responsable durante su mandato de la política del Estado, del ejercicio de las instituciones y del propio Estado de Derecho. Imagen de la cual nunca estuvo consciente a mi juicio y al de millones de mexicanos. Y ahora nos sale con la novedad, verdadera barbaridad, de dar su apoyo a dos aspirantes a la Presidencia de la República quienes ostentas ideologías no sólo distintas sino opuestas, Meade y Anaya, y con el único propósito de “golpear” a López Obrador. Así que anticipa su voto no por selección, sino por eliminación, cayendo en una abierta contradicción.

Ahora bien, causa asombro e inquietud ver que hemos llegado al absurdo de la indecisión y de la contradicción antidemocráticas al constatar que un ex presidente de la República, nada más que por odio e incluso venganza, hace de la política, igual que lo hizo en gran parte de su sexenio, un galimatías político sin brújula ni orientación.

En su caso se trata de un apoyo contradictorio y opuesto a los más elementales principios democráticos, olvidando, repito, que fue jefe de Estado y de Gobierno. Es una peregrinada a su estilo aunque reveladora en su contenido simbólico de algo muy importante, a saber, de una crisis de conciencia política. En el señor Fox la podemos omitir (cada quien sus locuras), ¿pero en un hombre que durante seis años condujo el timón de la República?

En su extraño apoyo no hay coherencia ni dignidad política. ¿Es esto un espejo de la clase de personas que nos gobiernan o que nos han gobernado? Lo de Fox no es chiste de pésimo gusto sino un síntoma. Es decir, que en el mundo electoral mexicano no sólo hay rabia, enfado grande, coraje, desilusión o apatía, sino desorientación al grado de no distinguir (en Fox es venganza y odio) una opción de otra; resultado ello de alianzas equivocadas y confusas. ¿Es que acaso hablan igual los candidatos aunque vestidos con ropaje diferente?

En suma, se dirá que si conforme a López Obrador son lo mismo PRI y PAN, PRIAN, ¿por qué no votar por ambos? Animal político bicéfalo… con el perdón de Aristóteles. La ocurrencia de Fox no tiene desperdicio. Es el retrato hablado de un hombre absurdo, inculto y desconocedor de las reglas más elementales del arte político que confunde con la artimaña política.

Pero ojo, son la advertencia de que en medio de la confusión debemos distinguir lo uno de lo otro, porque la democracia es selección, preferencia ideológica, y el chiste foxiano debe quedar en eso, en una payasada que mal oculta su antipatía por el candidato de Morena, en una incapacidad y falta de valor político -en realidad civil- para razonar con argumentos el voto. Me acuerdo de los tiempos de la presidencia de Fox cuando un vocero oficial explicaba lo que aquél quiso decir. Pero en rigor no hay que explicar nada aquí, pues a su bufonada debemos oponer los electores una clara y evidente selección, pensada, meditada, sin recurrir a la indecisión confusa que es en el fondo un desprecio a la capacidad democrática de los votantes.

Hay que elegir y no diferir con subterfugios que son una burla que pone en ridículo al burlón.

