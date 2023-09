Frente de batalla | La unidad en Morena hacia 2024

El pasado 6 de septiembre marcó el final de un proceso histórico al interior del partido MORENA, los resultados de la encuesta para la designación de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, fueron claros, la Dra. Claudia Sheinbaum fue la elegida por los mexicanos para continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese contexto, el mensaje del dirigente Nacional del partido Mario Delgado, marca la directriz a seguir para la consolidación de la democracia: cerrar filas a favor de Claudia Sheinbaum, destacando “un proceso histórico, pacífico, democrático y transparente bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita”.

Los resultados se dieron en un entorno donde asistieron el ex secretario Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, donde el mensaje de todos y cada uno de los ex aspirantes fue la UNIDAD y el exhorto al ex canciller Marcelo Ebrard a la conciliación y la suma de esfuerzos con las puertas abiertas en Morena.

Sin duda, la Dra. Claudia Scheinbaum está a la altura de las circunstancias para consolidad el legado del humanismo mexicano que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador para seguir caminando juntos en unidad y seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático.

Cabe mencionar que, el eslogan para la campaña del proceso 2024 será “Unidad y Movilización”; el llamado a la cohesión ha sido ponderado, por parte de la Dra. Claudia Sheinbaum, pues a partir de su elección como Coordinadora Nacional, ha tenido una serie de reuniones con los diferentes actores políticos y estructuras de Morena, para convocarlos luchar juntos por la continuidad de la 4T y del proyecto de Nación que inició el presidente López Obrador.

El 2024 representa la oportunidad de seguir trabajando a favor de las y los mexicanos, anteponiendo los interés del pueblo y las condiciones de bienestar para lograr la justicia social.