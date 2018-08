Fuera de agenda | Bartlett y el secreto

Vive aislado en un departamento de Santa Fe en la ciudad de México donde recibe solo a sus amigos más íntimos. Desde el otoño del 2013 cuando abandonó la prisión, donde estuvo encarcelado 24 años acusado de la autoría intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez, el último de los patrones de la vieja policía política –la hoy desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS)—es un hombre alejado del reflector público.

Hace unos meses, el autor de esta columna le envió con uno de sus amigos cercanos un ejemplar del libro sobre el general Marcelino García Barragán (Jinetes de Tlatelolco , Proceso, 2017), con una solicitud para una charla informal que tenía la intención de convertirse en entrevista. Pasaron unas semanas y la fuente que sirvió de enlace comentó:

--Ya leyó tu libro, me dice que lo disculpes, que de momento no va hablar ni quiere comentar nada. Zorrilla Pérez tiene mucho en común con su antiguo jefe en la secretaria de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Ambos cultivan el secreto, un rasgo que distinguió la naturaleza de los hombres del sistema en el viejo régimen autocrático del presidencialismo mexicano.

El secreto como engaño y disimulo, como fórmula arcana que funda un modo de ejercer el poder. Hace algunos años cuando Bartlett era senador por el PT, el autor de estas líneas lo buscó para una entrevista sobre el caso Camarena, Buendía, la DFS y su paso como secretario Gobernación.

Afable y de un trato cálido, Bartlett se mostró como todo un político seductor, ilustrado y de excelente conversación. Pero del tema en cuestión aplicaba la máxima de las normas de la prudencia: callar, omitir, regulaba sus dichos con una amnesia selectiva que lo revelaba a todas luces como un actor estupendo.

Sólo hubo un ligero cambio de actitud cuando se le mencionó que testimonios de generales del ejército lo ubicaban en episodios clave durante el primer trienio del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). Junto al asesinato de Buendía estaba el caso del rancho el Bufalo , el enorme complejo donde se producía y empacaba marihuana a gran escala desmantelado en la sierra de Chihuahua en noviembre de 1984; el homicidio de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA encontrado sin vida en un predio en los límites de Michoacán y Jalisco en febrero de 1985. Eran capítulos donde supo muchas cosas igual que su subordinado Zorrilla.

Bartlett decía aferrado que no sabía, no supo, no se enteró siendo secretario de Gobernación. Difícil creerle.

En varias entrevistas con militares retirados que sirvieron como oficiales de Estado Mayor durante la gestión del general Juan Arévalo Gardoqui como secretario de la Defensa Nacional en aquel sexenio, se menciona a Bartlett como un personaje clave en cada momento. Tim Golden, entonces corresponsal del The New York Times, publicó en 1995 que Estados Unidos no lo acusó en el caso Camarena por falta de evidencias, pero también por no desestabilizar al gobierno de Carlos Salinas donde fue secretario de Educación, y por su ayuda contra las guerrillas de izquierda en Centroamérica y contra la inteligencia rusa y cubana.

La “cuarta transformación” de Bartlett está en marcha. Ahora es un férreo “defensor del nacionalismo” y despachará desde diciembre como director de la Comisión Federal de Electricidad.