En enero del 2022 el general en retiro Miguel Amado Jiménez González renunció como director general de la Policía de Investigación (PDI), en la fiscalía general de justicia de San Luis Potosí. El militar estuvo escasos cuatro meses al frente de la corporación, tiempo suficiente para presenciar una serie de irregularidades que generaron fricciones con José Luis Ruíz Contreras, titular de la fiscalía.

Ruiz Contreras había colocado como subdirector operativo de la corporación a Juan Alejandro Menchaca Sustaita, abogado de formación con vario años de servicio en la fiscalía, a quien el general había investigado y encontrado nexos con cabecillas del crimen organizado. El general buscó que lo removieran pero eso no ocurrió, poco después adujo motivos personales y renunció.

Los servicios de inteligencia militar de la 12 zona con sede en San Luis Potosí, documentaron que Menchaca Sustaita tenía relación de compadrazgo con Alfredo Alemán Narváez, líder de un grupo criminal identificado como “los Alemanes” aliados de “los Espartanos”, célula del Cártel del Golfo, quien fue detenido en Monterrey, Nuevo León en septiembre pasado. Este grupo tiene presencia en la capital del estado, en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Guadalcázar, Villa de Arista, Villa de Hidalgo y Matehuala, donde fueron rescatadas la semana pasada 89 personas secuestradas.

“Los Alemanes” es un grupo que se conformó en abril del 2020 con células afines al CDG, “Zetas” y vendedores de droga “independientes”. Alemán Narváez, hoy preso, formó parte del CDG hasta 2011, fue detenido en aquel tiempo y salió libre en 2016 para volver a ser capturado el año pasado. Es un viejo conocido de jefes de la policía ministerial, según los informes su grupo “mantiene protección institucional”.

Documentos militares señalan que Menchaca Sustaita como jefe de grupo de la corporación fue operador de José Guadalupe Castillo Celestino, ex titular de la PDI, cesado en septiembre del 2021 acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada e identificado como cabecilla de lo que la prensa potosina llama “cartel de la ministerial” o “cartel de los ministeriales”.

Quien aparece señalado detrás del nombramiento de Menchaca Sustaita es el secretario general de gobierno del estado, José Guadalupe Torres Sánchez. Los documentos militares obtenidos por el colectivo Guacamaya, resaltan que existe una relación muy cercana entre Torres Sánchez y el fiscal general del estado. Ambos como abogados litigantes resolvieron casos para el bufet Torsa Abogados, despacho encabezado por Cándido Ochoa Rojas, ex procurador de justicia del estado, ex secretario general de gobierno y ex diputado local del PVEM. El rol de este veterano político fue determinante para que Ricardo Gallardo Cardona ingresara al partido y resultara candidato a la gubernatura.

Torres Sánchez y Ruiz Contreras llevaron el caso de Gallardo Cardona cuando estuvo preso en 2015 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Como pago a sus servicios el hoy gobernador los nombró en sus actuales cargos. El “triángulo potosino” conformado por Torres Sánchez, Ruiz Contreras y Ochoa Rojas, está considerado como el poder detrás del mandatario potosino.

