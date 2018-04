Fuera de agenda | Improvisación ante el desastre

Se ven ganadores por adelantado y en esa tónica han procurado enviar los mensajes en círculos selectos que van de académicos a empresarios, pasando por figuras de relevancia social y política.

Al mediodía del martes 24 de abril Alfonso Durazo, responsable del área de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos haremos historia , presentó en el Colegio de México, dentro del seminario sobre Violencia y Paz que coordina el investigador y profesor de este plantel Sergio Aguayo, los ejes que plantea en la materia el hombre que lidera las encuestas.

Durazo, sonorense sin experiencia en seguridad, ex secretario particular del fallecido Luis Donaldo Colosio y ex vocero presidencial de Vicente Fox, presentó un catálogo de buenas intenciones donde lo que más brilló por su ausencia fue el cómo. Cómo harán para llevar a cabo su “recetario” ante la crisis que vive el país y la alerta que pone en entredicho la viabilidad de la vida cotidiana en varias regiones en el futuro inmediato.

Durazo dijo: el uso de la fuerza será en un marco de legalidad, principios democráticos y respeto a los derechos humanos. Jamás será utilizada para reprimir a la ciudadanía. Se erradicará la corrupción, hoy día el crimen organizado avanza de la mano de la autoridad. No hay corrupción policial sin corrupción política. Habrá un salario digno y unificado para todas las corporaciones y los recursos surgirán de los ahorros provenientes de un programa de austeridad y optimización de recursos.

Los objetivos que planteó fueron: Cerrar el ciclo de la guerra. Recuperar la confianza de la sociedad en los cuerpos de seguridad. Entregar un país en paz y tranquilidad en 2024.

Las propuestas del abanderado que representa, añadió, se centran en tareas de “inteligencia”. Anunció la creación de la Universidad de la Seguridad Pública. El rediseño de la carrera policial para que responda al nuevo sistema de justicia penal. La concentración de todas las tareas de inteligencia en un solo órgano superior de inteligencia.

La reactivación de la plataforma México, red nacional que alberga las bases de datos de criminalística y de personal de seguridad pública. Y el sellamiento de las fronteras y puertos para evitar trasiego de drogas.

Por más de dos horas el posible secretario de seguridad, en caso de que AMLO resulte electo, delineó los ejes sobre los que se levantaría la estrategia de “cambio” en una de las áreas que más ha lastimado al país en los últimos sexenios. En el ambiente estuvo presente el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hasta el mes de marzo la cifra de asesinatos en este sexenio ya rebasó al total de los registrados con Felipe Calderón.

Al hablar de la amnistía que propone su jefe, explicó que se trata de “cerrar el ciclo de la violencia sin pasar por la impunidad (…) la amnistía solo puede ser producto de una ley, no hay decisiones unilaterales”.

Y matizó: antes de convertirse en realidad, la amnistía tendrá que pasar por una iniciativa de ley que surgirá de “una gran reflexión social” y necesariamente tendrá que ser consenso entre ciudadanos y especialistas. “Es absurdo pensar que violadores o grandes narcotraficantes se verá beneficiados con ella”, dijo.