Fuera de lugar y elecciones

Desde los orígenes del futbol en 1863 en Cambridge Inglaterra ya existía el fuera de juego y era (y es) desleal anotar goles a espaldas del adversario; y los puntapiés solo podían dirigirse hacia la pelota, decía el periodista uruguayo Eduardo Galeano. 155 años después tal parece que las decisiones del INE que preside Lorenzo Córdova y las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen fallos diferentes; para uno fue gol legal y para otro fuera de lugar y hasta expulsión. Un ambiente de constantes contradicciones.



Además algunos liderazgos de la coalición “Por México al Frente” y “Juntos Haremos Historia” disfrutan violar las reglas del juego ya que cuando pierden, empatan, y cuando empatan arrebatan. Aparentemente un día decidieron llevar hasta las últimas consecuencias las impugnaciones a las alcaldías de Coyoacán en la CDMX y Querétaro y días después se despiden de la cancha como Adolfo Ríos en Querétaro con mensajes de: “hablamos de respeto y lo mantendremos, el no ganar no significa perder, la voluntad de Hombre es volátil, el Propósito de Dios no. Demostramos la verdad…” A qué y porqué se deben tantos cambios en pocas horas. Pero mejor vamos por partes:



Atajadón enQuerétaro.El exportero del Club América, Adolfo Ríos, impugnó la elección de la alcaldía de Querétaro acusando que su contrincante, Luis Bernardo Nava, utilizó recursos municipales para obtener su reelección. Tras el rechazo que las instancias electorales en esa entidad dieron a la impugnación, el llamado arquero de cristo llevó su caso hasta la Sala Regional de Monterrey del TRIFE, donde aprovechó para acusar un bloqueo por parte de las autoridades locales para favorecer al abanderado panista. El candidato de la alianza Morena-PT-PES señaló, entre otras cosas, que tanto el presidente del Instituto Electoral local, Gerardo Romero Altamirano, como el del Tribunal Electoral de su estado, Martín Silva Vázquez, desecharon su recurso por la amistad que conservan, desde sus épocas de estudiante, con el ex presidente del PAN y candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Penal. Tras la revisión correspondiente, los magistrados de la Sala Regional resolvieron anular los resultados de la elección, pues encontraron que el presidente municipal interino, Enrique Correa, violentó el principio de equidad en la contienda; por lo que tendría que reponerse el proceso. Además, el viernes 28 de septiembre durante la visita de AMLO a la entidad queretana, Adolfo Ríos se reunió con el presidente electo y se confirmaba hasta ese momento que volvería a contender como abanderado en la elección extraordinaria, en la que esperaba ganar en tiempos extra y no llegar a los penales. El PAN también definió en días pasados su estrategia; aseguraron que impugnarían la decisión y que estaban por definir si participarían con Luis Bernardo Nava como su representante en la boleta. Se esperaba que la nueva fecha del partido de futbol, perdón de la elección sería antes de cargar a los peregrinos y probar el ponche de las posadas de diciembre. Pero en su cuenta de Twitter anticipó que aceptará la derrota.



Los resultados de las elecciones de Querétaro y Coyoacán como decía el maestro Galeano generarán que la multitud delire y se olviden por un momento que el estadio es de cemento, ya que la victoria en elecciones como en un partido de futbol se gana con votos y goles. Sin embargo los repentinos cambios no solo en los fallos de las autoridades electorales que han favorecido a Morena; contaminan los resultados además que los repentinos cambios como el de Adolfo Ríos nos hacen preguntarnos ¿qué pasó este fin de semana y qué se negoció?

¿Cuánto cuesta la promoción del gobierno? En 2017, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro gastó el triple de lo aprobado por el congreso local en publicidad oficial. De 2010 a 2013 se mantuvo un gasto extraordinario considerable, y a partir de 2014 que éste gasto se incrementó. En el año electoral de 2016 se pagaron diariamente medio millón de pesos en publicidad. Los detalles en “¿En qué se gastan nuestros impuestos? Un vistazo al gasto público en Durango” coordinado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y al Observatorio de la Laguna. Nueva desfachatez en el gasto personal de gobernadores, ahora de Jorge Herrera y Rosas Aispuro.







Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM.

