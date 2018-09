Fuerza centrípeta

1.-La ligereza con que se toman las decisiones; el pleno desparpajo con que se sueltan las más absurdas contradicciones; la constante hipoteca de la palabra, y el sinsentido de la obcecación, han de marcar el derrotero de los tiempos por venir y deberemos habituarnos, so pena de vivir en un constante infarto. No sólo afrontar la desubicación en tiempo, con joyas medievales como la de que no necesita un avión, si el Presidente Juárez salvó a la Patria en una desvencijada carreta, el Padre Hidalgo nos la dio a pie; Madero acaso a caballo arrancó su ominosa ruta a su rescate, y Cárdenas la reivindicó en tranvía. Sin reparo de la época, la tecnología y el reloj mismo, ahora se va a fundar a golpe de ocurrencias y disparates de instantánea.



2.-Salvo por la certeza que tiene de que puede modificar la orientación de la luna, la obsesión por acaecer en el túnel del tiempo le permite pensar, y actuar, como si viviera en 1850. Por eso a él, sin desmedro de los conciliábulos de su proyectista de cabecera, el asunto de un aeropuerto que sea ícono de la pujanza, la modernidad y la visión a largo plazo del país, no le interesa; ni violentar los símbolos del poder –o el centro de mando del propio poder, como el cuartel de Los Pinos-, pues él es el Estado y es el poder. No le hace que luego culpe a otros de tener que recular, o la geometría tenga que ajustarse a su capricho.

3.-En esa tesitura del rimbombo de su propia virtud, confirma el traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, no por motivos de logística, cordura financiera, vocación de la dependencia o la vasta riqueza de la entidad en la materia, no. La reubicación obedece a la poderosa razón de que su titular designada es, precisamente, oriunda de Tlaxcala. Sabe que podría también llevarse el Museo de Antropología a Nanacamilpa, pero no se le ha ocurrido; o tal vez abriga la intención de erigir en Apizaco el Museo de la Fundación de la Patria, y ya encargó estudios a expertos chilenos.

4.-La designación disfrazada de rebote a la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de un eximio actor, insigne cantante, y aglutinador de masas, que se distingue además por su cuidada ortografía y pulida sintaxis,deriva de la misma racionalidad: el legislador es un ilustre promotor de la cultura, la filología y la orfebrería del intelecto, solo que nadie sabe dónde, además de febrildefensor de los intereses populares, conocido por su amplia crestomatía, y su dominio de la política parlamentaria, en especial de las asignaciones presupuestales en materia de creación, promoción y difusión de la cultura y las artes.

5.-En esa línea de pensamiento orienta el supremo líder su iniciativa para dar cabida en la Ley Fundamental a la revocación del mandato presidencial. No le han explicado que la genialidad tiene en el fondo el objeto de conculcar el voto popular que le dio la aplastante mayoría con que podrá acomodar la rotación de los planetas alrededor suyo, y que rinde inútil el concurso definitivo a las urnas para convocar a otras urnas, de menor valor. Que lo votaron para asumir la responsabilidad más grave y trascendente que sólo a él corresponde, y dirigir los destinos del país hacia estadios superiores de prosperidad y bonanza, pero hacia adelante, no en reversa. Ya vamos entendiendo, cada vez menos.

