Futbol, hipocresía y corrupción

El mundial de Catar, (así se escribe en español) me genera sentimientos encontrados. Por un lado el placer de disfrutar la 17ª edición del torneo que empecé a seguir en 1958 a través de la radio, cuando el equipo mexicano consiguió su primer punto en Copa del Mundo al empatar con País de Galés e irrumpió la juvenil figura del mejor jugador de todos los tiempos: Pelé, con quien llegué a tener una afectuosa relación después de entrevistarlo múltiples ocasiones como profesional que fui de la crónica deportiva. En esa condición narré el mundial de Alemania en 1974 al que México no asistió porque ¡Haití! nos echó fuera. Ahora me percato de que la selección ha cruzazuleado desde antes de la existencia de ese verbo. Pero he mantenido mi mi gusto por el futbol que, respecto de nuestro equipo nacional, no deja de tener un toque de masoquismo compartido con una afición cuya esperanza nunca muere pese a la reiterada frustración que nos invade cada vez que nos eliminan. Es imposible no entristecer al pensar que fuimos francamente superiores a los estadounidenses y ahora nos derrotan constantemente. Me malicio que un nuevo fracaso nos espera en Catar, después de ver el pobre rendimiento de nuestra selección, en mala hora encomendada a un entrenador incapaz de imbuirle un espíritu combativo y una estrategia exitosa. Los juegos de preparación no auguran nada bueno, dada la evidente falta de imaginación de un equipo experto en el insulso paseo del balón en la media cancha pero incapaz de penetrar con decisión para sacudir las redes enemigas.

Otro motivo agudiza el desencanto e incluso conduce a la indignación contra los responsables de convertir lo que debería ser una fiesta deportiva en una lamentable exhibición de hipocresía y corrupción de la que de pronto se siente uno hasta cómplice. Por momentos surge la tentación de renunciar a ser copartícipe de un fenómeno de ambiciones fincadas en la corrupción e incluso manchadas de sangre. Es un secreto a voces que la extraña asignación del mundial a un enclave productor de hidrocarburos del tamaño de Querétaro, en una zona sin arraigo futbolero, fue producto de una maniobra financiera en beneficio de los dirigentes de la FIFA a los que incluso se les abrió un proceso por los dudosos manejos con los que opera esa transnacional deportiva. El chanchullo se agrava enormemente por ser un subterfugio para presentar ante el mundo a una monarquía absoluta, muy alejada de la concepción occidental de los derechos humanos y la democracia, como si fuera uno más de los países que se ostentan como defensores de esos valores. Se trataba no solo de hacer un magnífico negocio, sino de comprar prestigio.

Es asombroso el grado de hipocresía que envuelve a la FIFA, al país sede y a muchas de las delegaciones participantes cuyos gobiernos suelen ser puntillosos críticos de la situación en materia de derechos humanos en otras naciones, pero avalan sin rubor la presencia de sus selecciones en un país donde una mujer puede ser sometida a azotes por adulterio. Llama la atención que la misma organización tan cuidadosa de no admitir actitudes discriminatorias, al grado de sancionar a México porque los aficionados lanzan festivamente un grito, en uso de su libertad de expresión, no tenga reparo alguno frente a la política aplicada en Catar de castigar como delito la homosexualidad. Ese comportamiento no le genera ningún rechazo a naciones que por otro lado pretenden ser jueces internacionales del respeto a los derechos humanos. El Parlamento Europeo, tan preocupado por los periodistas en México, se hizo de la vista gorda durante 12 años respecto de las políticas cataríes y, para taparle el ojo al macho, en los últimos días realizó pronunciamientos en torno a la situación laboral en la sede mundialista, donde precisamente con motivo del campeonato se ha cometido uno de los peores abusos en materia de derechos humanos en contra de miles de trabajadores migrantes, muchos de los cuales perdieron la vida durante la construcción de los estadios. La cifra de muertos varía entre unos cientos y más de 6000 según diferentes fuentes. Evidentemente, Catar trata a esos obrero casi como esclavos. El método llamado kafala les impide cambiar de empleo e incluso abandonar el país sin el consentimiento de sus patrones.

La hipocresía ecológica también salta a la vista. Las potencias industriales imponen a países subordinados restricciones a la emisión de gases derivados de la quema de hidrocarburos, pero no tienen el menor empacho en disfrutar la generosidad ignominiosa de un país que precisamente vive de exportar gas y petróleo.

La pantomima de inclusión que presenciamos en la ceremonia inaugural con un Morgan Freeman preguntando a una persona discapacitada si él podría ser bienvenido, pretende ocultar que en Catar la discriminación es su política habitual. Si sus leyes son represivas porque así lo dicta su cultura, es grotesco que se den baños de pureza como incluyentes.

