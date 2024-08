Galaxy Maquila: la maquiladora de las galaxias

Por: Dr. Omar López Cruz (INAOE)

Según el Diccionario Merriam-Webster, “maquiladora significa una fábrica de propiedad extranjera en México en la que trabajadores con salarios bajos ensamblan piezas importadas para convertirlas en productos de exportación. En otras palabras, las maquiladoras utilizan mano de obra barata.”





México adoptó este esquema de producción a finales del siglo XX, cuando se estaba extendiendo la globalización. Esta forma perniciosa de producción es dañina para México, porque ha acabado con la mayoría de los esfuerzos para crear una industria mexicana propia con el suficiente desarrollo que le permita competir en los mercados que abastecen las maquiladoras. Sin embargo, lo más dañino ha sido el estancamiento que ha provocado en la educación pública superior. Esto ha sido reforzada por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aconsejado a México que deje de invertir en investigación científica o desarrollo tecnológico porque son costosos y lo que se desarrolla en México es muy poco, comparada con lo que generan los países desarrollados. La recomendación enfática del FMI era que la fortaleza económica de México era la mano de obra barata.

Estaba consternado, las recomendaciones del FMI se han seguido cada vez con mayor apego. En este siglo, la economía mexicana depende cada vez más de las maquiladoras. En mi desesperación, vislumbré una salida cuando encontré el libro The World is Flat (La Tierra es plana), del periodista estadounidense Thomas L. Friedman. Este libro me abrió los ojos al señalar que las tecnologías de la información están al alcance de todos y que forman una fuerza aplanadora al dar a un mayor número de personas en todo el mundo igualdad de condiciones. Friedman analizó la India y todas las tecnologías de la información avanzadas que ha utilizado la industria estadounidense, desde el desarrollo de software hasta el llenado de formularios de declaraciones de impuestos.

Está de moda la ciencia ciudadana, pero pensaba en algo más avanzado. En 2003, el profesor Luis C. Ho, entonces miembro de Los Observatorios Carnegie, me presentó GALFIT, un programa desarrollado por el astrónomo y brillante programador Dr. Chien Peng; entonces, vi el camino. GALFIT era la herramienta de información avanzada que estaba buscando. Christopher Añorve, un estudiante de posgrado mío, trabajó para desarrollar un controlador (driver) para GALFIT y lo aplicamos a las galaxias en cúmulos, esa fue su tesis doctoral. En 2009 tuvimos a los primeros estudiantes de verano de pregrado a quienes intentamos enseñar cómo usar GALFIT. Nuestros primeros resultados se presentaron en el Congreso Nacional de Física de la Sociedad Mexicana de Física. Joaquín Alvira Enríquez, en contra de mi recomendación, porque quería que descargara las imágenes directamente del servidor, se puso en contacto con el Prof. Thomas Jarrett y obtuvo imágenes limpias de su Larga Galaxy Atlas (LGA) o Atlas de galaxias brillantes. Al año siguiente, Mabel Valerdi trabajó en esas imágenes, seguida por Gabriela Ileana Iacobuta, un año después, quien identificó un problema con la fotometría publicada de algunas galaxias en el LGA. El material fue recopilado por Emmanuel Ríos López, un doctor en Filosofía, quien analizó el trabajo de Joaquín, Mabel y Gabriela y escribió un artículo que se publicó en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), una revista profesional de alto factor de impacto. Mientras tanto, Chris Añorve desarrolló EllipSect, un programa que maneja la salida de GALFIT para facilitar el análisis de los resultados, pero que también produce gráficas con calidad suficiente para las publicaciones profesionales.

Bromeando llamé a este proyecto Galaxy Maquila, seguimos siendo mano de obra barata; pero ninguna maquiladora en México hace lo que hacemos. Nosotros generamos investigación que se publica en revistas profesionales internacionales. Además, los “maquiladores” han escrito tesis de licenciatura, maestría o doctorado con los productos de Galaxy Maquila. Actualmente, Mabel es investigadora posdoctoral en el INAOE, y Chris y Emmanuel son profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todos ellos se han convertido en la fuerza impulsora de Galaxy Maquila. Hemos atendido a 15 estudiantes de pregrado en Galaxy Maquila 2024, como parte del Verano de la Investigación Científica en el INAOE (VICI 2024). Los estudiantes fueron seleccionados por el Programa Delfín, que promueve la cultura de la investigación científica en las universidades mexicanas.

Considero que el futuro parece brillante para Galaxy Maquila, hemos crecido al generar nuestras propias herramientas y cada vez atraemos más estudiantes, a pesar del ambiente de bajo reconocimiento a la ciencia en México. Nuestros estudiantes han seguido hacía el posgrado, algunos están trabajando en algunas compañías de tecnología avanzada. Aprender a hacer investigación, programar y analizar datos astronómicos les ayuda a los estudiantes afinar sus habilidades analíticas, creo que esto les ayuda a estudiar o trabajar en cualquier lugar del mundo. Eso es aplanar a la Tierra.

El logotipo fue diseñado por Orlando Gutiérrez Rojo.

En memoria del Prof. Thomas Jarrett (1963-2024) pionero en la generación y uso de grandes bases de datos en astronomía, amigo, colaborador e promotor de Galaxy Maquila.