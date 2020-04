ANÁLISIS

Garantizar abasto de alimentos ante la crisis

Por Luis Fernando de Haro





Uno de los grandes retos que tenemos ante la crisis generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, es poder garantizar a toda la población que no falten alimentos. Sin duda, la prioridad en estos momentos es la salud y la vida de las personas, pero también es importante trabajar para que esta situación que estamos enfrentando tenga los menores impactos económicos y sociales posibles.

Tenemos que hacer frente a la mayor crisis de los tiempos modernos que estamos viviendo en todo el mundo, y debemos de estar conscientes de la dimensión y la profundidad de los impactos que esta pandemia esta ocasionando y puede seguir generando en cuanto al costo en vidas y las repercusiones económicas y sociales que esta tendrá.

El objetivo deberá ser el que sea al menor costo posible. Las medidas que se adopten tendrán que buscar que exista el menor número posible de contagios, el menor número de muertes. Que se busque que no colapse el sistema de salud y de atención a la población. El objetivo debe ser también el menor costo a la economía de nuestro país y de todos los mexicanos. Es un tema de responsabilidad, es un tema de estrategia, en donde deben ponerse sobre la mesa todas la variables. Pudiéramos salir de la crisis de salud pública y tener impactos mayores si no cuidamos el aspecto de los impactos económicos y sociales, y no hablo de apoyar a las empresas, al final las empresas la conforman personas y al final el objetivo primordial es apoyar a la población, a proteger sus empleos, su fuente de ingresos y su bienestar.

Uno de los sectores esenciales para enfrentar esta crisis es la producción de alimentos. Se debe cuidar que la cadena de suministro no se vea afectada, desde la proveeduría de insumos necesarios para la producción agroalimentaria, la movilización de los trabajadores y jornaleros que hacen posible las labores necesarias en el campo, en las zonas de producción, incluyendo la transportación de las mercancías, el almacenaje, los procesos de valor agregado e industrialización, la distribución hasta llegar a los centros de abasto y de consumo para toda la población.

Se debe se deben evitar las compras de pánico, debemos ser responsables. Existen suficientes alimentos para enfrentar esta crisis y se debe dar oportunidad del acceso a los alimentos a población que puede tener necesidades mas urgentes y recursos más limitados.

El Consejo Nacional Agropecuario, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han emprendido una serie de acciones y establecido compromisos para que la proveeduría de alimentos sea segura y suficiente, se han integrado diferentes agentes de la cadena de suministro, asi como diferentes instancias y dependencias de Gobierno que en el ramo de sus competencias es necesario reforzar las acciones ante las medidas que se están implementado para que no se afecten los sectores esenciales para enfrentar esta importante crisis.

No queremos ver en los anaqueles vacíos en las tiendas de autoservicios, en los abarrotes, falta de productos en los centros de distribución y abasto. Debemos evitar que exista acaparamiento de productos y mercancías y evitar aumentos de precios injustificados que afecten a la población, sobre todo a las personas que más están siendo afectadas por los efectos de esta pandemia.

Los flujos de productos agroalimentarios no deben verse afectados, ni las importaciones de mercancías y materias primas necesarias para la producción de alimentos y los procesos de exportación deben seguir operando de manera efectiva.

Es un compromiso de todos el enfrentar esta importante crisis, los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas, los trabajadores y jornaleros y quienes integran de toda la cadena de suministro están trabajando para que no falten en los hogares alimentos para toda la población. Es fundamental garantizar su abasto, en cualquier momento, más en tiempos de crisis.









Director General del Consejo Nacional Agropecuario.