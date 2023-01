Generación de conocimiento socialmente útil

por Víctor Alejandro Espinoza Valle

Durante las últimas décadas, el esfuerzo de los gobiernos del PRI y del PAN estuvo encaminado a mantener la producción científica y tecnológica al servicio de las élites económicas y políticas del país. Se ha comprobado que entre 2001 y 2018 las transferencias de recursos a las empresas privadas desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ascendió a la cantidad de 45 mil 643 millones de pesos. La tónica de estos años fue la de transferir recursos y conocimientos tecnológicos a la esfera privada. Lejos quedaron los esfuerzos de humanistas y científicos que buscaban beneficios del quehacer científico y tecnológico para la sociedad en general. Como en el resto de las actividades estatales, bajo el periodo Neoliberal lo prioritario fue desmantelar al sector público y beneficiar a las grandes empresas.

\u0009El pasado 13 de diciembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Se trata de una propuesta que incluye una sólida argumentación y justificación acerca de cómo se orientó el trabajo científico y tecnológico nacional y hacia donde se debe conducir para dar respuesta a los ingentes problemas nacionales.

\u0009En la edición del pasado 1 de enero, en el número 2409 de la revista Proceso, se publicó un artículo del ex investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Tonatiuh Guillén López, titulado “Adiós al Conacyt y a los Centros Públicos de Investigación”. El objetivo del escrito es desacreditar la iniciativa de ley presentada por el presidente de la República. Resulta lamentable que alguien que fungió como titular de El Colef por 10 años, se atreva a escribir ese tipo de inconsistencias con argumentos falaces y que transpiran frustraciones personales. Guillén López se viene a sumar a los detractores de las políticas públicas actuales, simplemente por haber sido desplazados del poder. Guillén López se desempeñó brevemente como director del Instituto Nacional de Migración al inicio del gobierno federal actual y fue despedido por el presidente por su evidente incompetencia. Anteriormente, fungió como presidente de El Colef, gracias a su relación con Felipe Calderón Hinojosa. Se trató de una década perdida para nuestra institución (2007-2017) en la que se siguieron las mismas pautas de corrupción que existían en algunos de los Centros CONACYT. Al término de la gestión de Enrique Cabrero Mendoza al frente de CONACYT, como buenos amigos, le otorgó a Guillén López todos los recursos del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), cuyo monto ascendió a 39 millones 758 mil pesos, para hacer un “diagnóstico de la frontera sur”. Con ese proyecto inconcluso se promocionó como experto en migración y fue cuando le compraron el currículo para ser titular del INM. Muy pronto quedó al descubierto su ignorancia sobre el tema y fue despedido.

\u0009Esos antecedentes son necesarios para entender el contenido del artículo que nos ocupa. El espacio no nos permite replicar uno a uno los párrafos de la publicación, por ello solo me detendré en algunos, insisto, se trata de generalizaciones sin sustento, ocurrencias que dejan ver el trasfondo de sus intenciones. Su hipótesis básica es que la iniciativa tiene como propósito “terminar de manera radical con el actual CONACYT y con los Centros Públicos de Investigación (…), además de dar paso a un modelo de política científica basado más en supuestos que en procesos sustantivos adecuados a las disciplinas científicas”. Desde luego no brinda ninguna prueba de sus dichos. Todo se lo achaca a la malignidad del gobierno actual.

\u0009A Guillén López le disgusta que se cree un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (art. 24), aunque también rechaza la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos (art. 71). Para él lo ideal sería continuar con la dispersión y desigualdades en las actividades científicas y tecnológicas en los tres ámbitos de gobierno. Le enoja sobremanera que se defina al personal de investigación como “servidor público a secas”. No entiende que los CPIs son organismos públicos paraestatales. El art. 85 lo refuta y define al personal de la siguiente manera: “Las personas humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y técnicas adscritas a los Centros Públicos son servidoras públicas y, como tales, deberán observar en su desempeño los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Asimismo, realizarán sus actividades (…) con responsabilidad ética, social y ambiental”.

\u0009Afirma que en la ley hay un “inventado ámbito” (sic), denominado “comarcas”, lo que al parecer es resultado de su “creativa mente” (sic). Luego ya de plano se lanza al ruedo: “La parte más devastadora de la propuesta de ley es para los centros que mudarán su naturaleza. Primero, al ser coordinados por el Consejo (Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) y, segundo, al quedar encargados a la ´dependencia o entidad coordinadora de sector que corresponda´, que presidirá su órgano de gobierno y además regulará sus funciones sustantivas. Por consecuencia, los jefes reales de los centros van a ser las secretarías federales o alguna de sus entidades”. Y luego se pregunta asustado quiénes nombrarán y serán los jefes de los centros como El Colef, CIDE, CIESAS, Instituto Mora, etc. Para lograr su cometido no le importa manipular la norma. Si hubiera revisado la iniciativa, se daría cuenta que el art. 71 se establece la diferencia entre centros públicos coordinados por diversas dependencias y los dependientes del CNHCyT, que continuará, como hasta hoy, presidiendo los Órganos de Gobierno de los 26 centros del sistema. El Consejo continuará designando a los titulares de los centros, pero ahora por 6 años (con una evaluación de continuidad a los 3 años) y no por hasta 10 años como era anteriormente y que le permitió al sr. Guillén López entronizarse en el cargo. Se trata de evitar precisamente la corrupción y el autoritarismo

\u0009Nada dice acerca de las instancias que garantizan la mayor participación de las comunidades como las asambleas del personal académico y los consejos consultivos internos (arts. 93 y 94). Tampoco del Sistema Nacional de Posgrados (art. 38); Becas Nacionales (art. 39); Impulso a la Ciencia Básica y de Frontera (art. 42) o Programas Nacionales Estratégicos (art. 93). No le interesan esas “minucias” que se proponen en la iniciativa.

\u0009Termina sus sesudas reflexiones con un ejercicio retórico que pretende ser ingenioso, pero que lo pinta de cuerpo entero y no requiere mayor réplica: “Con la iniciativa de Ley (…) se está inundando un aeropuerto y se está abriendo un tajo en la selva de las ciencias en México (…) Lo que se impulsa ahora, especialmente para los Centros Públicos de Investigación, es su franca conversión en oficinas burocráticas y la caída al vacío de su naturaleza como comunidades científicas”. Así quien ahora se firma como “Profesor del PUED/UNAM”.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte