Gobernar a tientas

Un pueblo habituado durante largo tiempo a un régimen duro pierde gradualmente la noción misma de libertad

Jonathan Swift

1. Arena en los ojos. Carlos Slim, dueño de riqueza y reproductor de capitales, se atrevió a perorar, en la misa de 7, bajo la mirada inquisitiva y vigilante de AMLO, lo sigueinte: “estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto. Este año no sé si crescamos o no, creo que es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimineto” (La Jornada, 28/08/19, p.3). ¿En verdad? Imaginemonos una junta del empresario de marras con sus directivos, dónde éstos le informen que “ hubo cero ventas” y que en consecuencia “hubo nulas ganancias”. ¿Alguien, medianamente sensato, se imagina que Slim daría un sorbo al café (suponemos que alguno no tan malo como el que vende) y daría palmadas relajantes a sus empleados y les diría: “no importa, tenemos el potencial de crecimiento”. Lo dudo. Mas bien, es la actitud zalamera de un rico que cerro un buen negocio.

2. La ignorancia admitida. Quizá una buena noticia es la que escenificó el ciudadano presidente en una reunión con 400 empresarios en Nuevo León, en dónde comentó: “tengo que aceptar que no tengo una política energética clara. Tengo que aceptar que lo que creía que era la solución, hoy me encuentro que no es” (La Jornada, 26/8/19, p. 26). ¡Caramba! El infalible gobernante admite, al fin, que sus acciones carecen de sustento. ¿Que debería seguir? Dar paso a la opinión de especialistas y sin ocurrencias. ¿Será? Veremos.

3. Del dicho al hecho. Ahora bien, afirma Carlos Fernández-Vega en el periódico La Jornada, que: “Lopez Obrador ha dicho que el Neoliberalismo destrozó al país y si los objetivos son crecer en forma sostenida y fomentar el desarrollo para beneficiar a la población, entonces hay que modificar el modelo seguido a lo largo de 36 años. Sin embargo, transcurridos nueve meses de gobierno, la pregunta es: ¿por qué no lo ha cambiado?” (26/819, p.24).

En relación a éste cuestionamineto, deberíamos tener presente que, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Economico (IDIC) analiza el punto y subraya que en materia económica “hay un gran pendiente: el Presidente Lopez Obrador ha señalado la necesidad de una política industrial, pero a la fecha no se ha implementado ¿cual es la razón?” (Ídem). ¡Zas!

Epílogo. Está más que claro que el gobierno de AMLO camina a tientas y dando tumbos en todos los rubros , como ya lo hemos venido demostrado. ¿Hay algo que festejar éste primero de septiembre?

pedropenaloza@yahoo.com/Twitter: @pedro_penaloz