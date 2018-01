Goebbels y AMLO (I)

“Cuántos lo admiran con conmovedora fe, como la persona que los ayudará, los salvará, los liberará de la angustia insoportable”. Cualquiera diría que esta frase se refiere a López Obrador, pero no, se trata de Hitler y corresponde a una cita hecha por Louis Solmitz, maestro de escuela de Hamburgo, en 1932 y es que los encargados de la imagen de López no han hecho otra cosa que aplicar al pie de la letra los once principios de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Es interesante advertir cómo AMLO se ha ceñido a dichos principios por consejo de sus estrategas.

“Primer principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo; individualizar al adversario en un único enemigo”. En este caso, el enemigo único individualizado de AMLO es “la mafia del poder”, algo muy simple y directo.

“Segundo principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada”. López se ajusta a este principio al conjuntar a todas las corrientes ideológicas antagónicas identificándolas como “prian”, “prianperredistas”, etcétera. Para AMLO el que no está con él, está en su contra y no es contrincante, sino enemigo.

“Tercer principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. En este rubro, el señor López es un experto. Lo hemos visto desligarse, escabullirse, sacudirse de asuntos bochornosos como el del “señor de la ligas”, René Bejarano, Gustavo Ponce, Eva Cadena, su relación con los Abarca, la información sensible sobre los segundos pisos, etcétera. Él es inmaculado y nunca sabe lo que hacen sus colaboradores mal portados.

“Cuarto principio de la exageración y la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.” Temas como la privatización del petróleo, el nuevo aeropuerto, el gazolinazo o el cerco informativo de los medios de comunicación, son claros ejemplos de este principio. AMLO convence así a sus seguidores de los horrores que se se perpetran en contra “del pueblo” y de los que solo él puede salvarlos.

“Quinto principio de la vulgarización: Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida”. En cada uno de sus mítines, López da por hecho que sus seguidores lo necesitan para que no los engañen los corruptos; él es el único salvador, el poseedor de la verdad absoluta y quien impedirá que “la mafia del poder” siga abusando de ellos.

“Sexto principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto,sin fisuras ni dudas”. Recordemos: “Si una mentira se repite incansablemente, termina por convertirse en verdad”. De ahí que temas como el “compló”, “el fraude”, “el saqueo del petróleo”, “las reformas para privatizar a México”, etcétera, son por culpa de “la mafia en el poder”. Estas cantaletas que por más de ocho años ha repetido López se ajustan al principio de orquestación de Goebbels.

Tengo que concluir aquí por hoy, pero seguimos con este tema el próximo sábado.

andreacatano@gmail.com